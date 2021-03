Roxana Ciuhulescu vrea să revină în televiziune! Vedeta este acum consilier la Ministerul Tineretului și Sportului

Roxana Ciuhulescu lucrează din vara anului trecut la minister, e consilierul ministrului Tineretului și Sportului. Cu toate acestea, se pare că sportive nu șia luat gândul definitive de la micul ecran. Roxanei i-ar plăcea să revină în televiziune.

Roxana a precizat că nu are nicio afilieră politică, dar sportul e domeniul ei.

„Cel mai important este că, din 31 august, am început să lucrez în Minis­terul Tineretului şi Sportului (MTS), în calitate de consilier al ministrului. Eu nu am nicio afiliere po­li­tică. Politica nu mi-a plăcut nicio­da­tă, nici nu mă pricep la ea şi, în general, nu mă im­plic în lu­cruri pe ca­re nu ştiu să le ges­tionez. Dar sportul e domeniul meu – am fost şi eu sportiv de per­for­manţă, am ju­cat hand­bal în lotul na­ţional, şi fac sport în continuare – şi am primit această pro­pu­nere, de a deveni consilier, strict din dragoste pentru sport şi din dorinţa de a face lucruri bune pen­tru sportivi. În plus, munca din mi­nis­ter îmi e şi ea de folos, ca să-mi con­serv starea de spirit po­zitivă. Pentru mi­ne, ideea asta, de a ajuta oamenii, în ge­neral, e foarte im­portantă.”, a dezvăluit Roxana Ciuhulescu pentru Formula As.

„După 13 ani de „ProMotor”, pur şi simplu nu mai aveam ce să mai arăt, ce să mai demons­trez. Făcusem tot ce se putea face şi tot ce-mi trecuse prin minte, lucruri pe care nu le mai făcuse nici un alt prezentator de emisiune auto. Gân­deş­te-te că sunt un om care deţine carnet sau atestat pentru toate categoriile de conducere, am sărit din elicopter în mare, m-am scufundat la 40 de metri adâncime, am zburat cu avionul supersonic, am făcut şcoala de elicoptere, am condus toate vehi­culele posibile… Aşa că începusem să simt că mă plafonam şi, în plus, obosisem foarte tare, pentru că ajunsesem ca un soi de minge de ping-pong: pe lângă „ProMotor”, eram şi reporter la „Po­veştiri adevărate”, la emisiunea „La Măruţă”, la Ştirile mari, când aveau nevoie de mine… Deci mi-am dat seama că venise momentul să mă re­trag din proiectul „ProMotor”.

CIIEȘTE ȘI: Dramele neștiute ale Roxanei Ciuhulescu. Prin ce dureri sufletești a trecut, în urmă cu 3 ani: „Aveam să mă țin de uși, să jelesc…”

Voiam foarte mult să continui să fac televiziune, însă doar pe zona de sport. În Pro TV nu mi-am mai găsit locul şi atunci mi-am anunţat plecarea. Ulterior am primit multe oferte, de la alte televiziuni, însă tot pe do­me­niul auto, în care nu mai avea sens să mă im­plic. În primăvara lui 2014, am început o cola­borare cu Look TV, care tocmai luase drepturile de difuzare pentru Liga 1. Era vorba de o emisiu­ne de fotbal, pe modelul celebrelor emisiuni de fotbal din Italia, care sunt conduse de femei şi sunt foarte apreciate. Pentru proiectul ăsta m-am pregătit până când am ajuns să mănânc fotbal pe pâine, însă publicul de fotbal nu m-a primit şi nu m-a adoptat aşa cum fusesem adoptată de publicul de auto: nu pot să-ţi spun ce mesaje primeam în privat de la tot felul de suporteri, mi se făceau poze la maşină când ajungeam la studioul unde filmam… În fine, din punctul ăsta de vedere, n-a fost o experienţă plăcută!”

A primit propunere de colaborare de la Kanal D

„În continuare, am mai avut nişte colaborări de mai scurtă durată, cu alte te­leviziuni, şi apoi, în 2017, mi s-a propus, de către „Kanal D”, să mă implic în show-ul „Exatlon”, o emisiune extraordinar de populară şi de bine cotată. Aceea, într-adevăr, ar fi fost o pro­vocare cu care mi-ar fi plăcut mult să mă confrunt, însă, în aceeaşi perioadă, eu eram în plin divorţ şi m-am temut ca, din cauza plecării din ţară, pe care o implica „Exatlon-ul”, să nu pierd custodia fetiţei mele. Şi, la fel de important, nu voiam să risc s-o traumatizez pe Ana, căci fetiţa mea este realmente dependentă de mine: dacă lipsesc două zile de-acasă, Ana suferă teribil. Deci aşa s-au petrecut lucrurile!

Azi… dacă stau şi mă gândesc, îţi spun sincer că încă mi-e dor de televiziune, dar simt că am trecut deja într-o altă etapă a vieţii, în general, şi a profesiei, în particular. M-ar mai tenta să fac televiziune, dar ar trebui să fie o propunere ex­traor­dinar de interesantă, să fie vorba de o emi­siune de calitate, de valoare indubitabilă. Şi, ori­cum, nu aş vrea să renunţ la munca mea de la MTS: îmi place foarte mult, mă înţeleg foarte bine cu întreaga echipă de acolo…”, a mai adăugat ea pentru aceeași sursă.