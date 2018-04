Oana Roman și-a sărbătorit ziua de naștere într-un club din Capitală și a avut rugămintea ca invitații să nu îi aducă flori și cadouri, ci să doneze câți bani vor pentru un scop caritabil. Lucruri nu au stat precum și-a dorit, Oana și-a exprimat nemulțumirea în direct, la emisiunea pe care o prezintă online pe viva.ro.

Fiica lui Petre Roman a fost foarte deranjată, în primul rând că mulți oameni nu i-au răspuns invitației și în al doilea rând de suma mica care s-a strâns. Deși au fost 60 de persoane, s-au strâns 1240 ron, bani pe care Oana i-a numărat în direct.

”Săptămâna trecută a fost ziua mea. Așa cum vă povesteam, joi seară am organizat o petrecere aniversară la care mi-am invitat prietenii apropiați, familia. Vreau să mulțumesc celor care au venit la ziua mea. Ne-am simțit cu toții foarte bine. La această aniversare am făcut ceva mai special. M-am gândit ca banii pe care ei i-ar fi dat pentru flori să-i pună într-o urnă, iar acești bani să fie donați.

Poate că o să fiu puțin răutăcioasă, dar la mine ce e în gușă este și în căpușă. Am invitat peste 100 de persoane, dar foarte mulți dintre aceștia mi-au răspuns că nu pot ajunge, dar a fost o categorie de oameni care nu și-au luat un minut din viața lor și să-mi răspundă. Lucrul acesta mi se pare lipsă de bun simț. Eu nu pot să oblig pe nimeni. Cei care au venit au venit cu tot sufletul și vreau să le mulțumesc încă o dată. Am păstrat această urnă închisă și o să vă povestesc cui îi voi dona acești bani. Am să număr banii de față cu voi. Au fost 60 de persoane la ziua mea, dar după cum puteți vedea nu toți au vrut să lase bani. Sunt 1240 ron.

Mi-ar fi plăcut să se strângă mai mult, ca ei să fie mai darnici. Cu acești bani vom cumpăra materiale de construcție pentru o familie numeroasă care stă într-o cameră. Mulțumesc celor care au donat și sper ca anul viitor să strângem o sumă mai mare de atât.”, a spus Oana Roman.