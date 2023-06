Câți bani au plătit 3 români pentru un concediu de 9 nopți într-un hotel de 5 stele, all-inclusive, din Turcia

Sezonul estival a început, iar mii de români se pregătesc de vacanță. Majoritatea aleg destinații la malul mării sau oceanului. Unul dintre locurile preferate de români în perioada verii este Turcia. Astfel, în fiecare an turiștii din țara noastră iau cu asalt litoralul turcesc. Un român, care se află, deja, în vacanță în Antalya, a oferit recent toate detaliile legate de prețuri și condițiile oferite de hotelul în care s-a cazat alături de alți doi prieteni. Citiți în continuare cât i-a costat pe cei trei turiști români un sejur de 9 zile în celebra stațiune din Turcia.

Mii de români și-au pregătit din timp vacanța de vară, care, de obicei, se petrece la malul mării sau oceanului. Una dintre destinațiile preferate de turiștii români este Turcia.

(NU RATA: O româncă, vacanță de coșmar pe insula Mykonos din Grecia! Ce a pățit femeia: „Am ajuns în epoca de piatră. Toți te fură”)

Cât au plătit 3 români pentru un sejur de 9 zile în Antalya

Costin Gioga, un turist român care se află în această perioadă în vacanță în Antalya cu familia, a împărtășit experiența sa și cu alții. Prin intermediul rețelelor de socializare, bărbatul a explicat că s-a cazat la hotelul de cinci stele, Alba Resort Side, din Antalya. Pentru 9 nopți în regim all inclusive, pentru 3 persoane, el a plătit doar 1.480 de euro. Transportul nu a fost inclus, însă, în acest preț. Referitor la hotel, Costin susține că este foarte bun, curat și cochet. În plus, toate camerele sunt moderne și au fost renovate la începutul acestui an.

Plaja de care dispune hotelul este excelentă, având un nisip foarte fin și o intrare lină în apă. Șezlongurile se găsesc în număr mare, iar spațiile dintre ele oferă intimitate turiștilor. Hotelul dispune și de două piscine mari și cinci tobogane, dintre care două sunt pentru copii. Un alt punct forte al hotelului este mâncarea. Preparatele culinare sunt bune și diversificate, satisfăcându-i și pe cei mai mari gurmanzi. Totodată, băuturile sunt de calitate, nelipsind berea și vinul. Fructele proaspete și înghețata sunt și ele din abundență.

Turiștii pot juca volei pe plajă, dar au la dispoziție și două terenuri de tenis și unul de fotbal. Hotelul neavând o suprafață foarte mare, turiștii pot ajunge la plajă foarte rapid, aceasta aflându-se la doar 150 de metri distanță. La capitolul minusuri, românul a nominalizat partea de entertainment, animatorii fiind chiar caraghioși.

În concluzie, făcând un raport preț calitate, Costin Gioga recomandă acest hotel pentru cei care vor să-și petreacă o vacanță reușită la malul mării. Totuși, bărbatul susține că este recomandabil ca rezervarea să se facă prin intermediul unei agenții de turism și nu pe Booking.

(VEZI ȘI: Vrei o vacanță diferită? Dacă vrei sa ai o experiență autentică, locul acesta din Europa e gata să te primească. Dar, atenție, e o regulă de aur!)