Câți bani câștigă Anda Adam? Artista are mai mult succes în afaceri decât în muzică

Anda Adam este una dintre cele mai apreciate artiste din România, însă nu din muzică face cei mai mulți bani, ci din afacerile pe care le are. Pe lângă cariera muzicală, blondina se ocupă și cu vânzarea de haine.

Se pare că în ultimii 5 ani de activitate, firma din domeniul artistic nu i-a adus satisfacţii financiare vedetei, deficitul total fiind de aproximativ 80.000 de lei. La finalul lui 2018, „Anda Adam Company SRL” avea datorii de 691.789 de lei.

În schimb, firma „…By Anda Adam SRL”, cea prin care îşi defăşoară activitatea salonul ei de înfrumuseţare, dar şi magazinul online prin care vinde costume de baie, a avut un profit de 289.882 de lei în 2018. În ultimii 5 ani, firma i-a adus Andei un câştig total de 560.000 de lei, adică de aproximativ 125.000 de euro.

Cum îl alinta Anda Adam pe Victor Slav

Așezat pe canapeaua de la “Teo Show”, Victor Slav a vorbit despre familia sa – reproșul pe care l-a făcut părinților săi –, despre știrile apărute despre el, dar și despre relația pe care a avut-o cu Anda Adam, respectiv: Bianca Drăgușanu și fiica pe care o au împreună: Sofia Natalia. La un moment dat, prezentatorul emisiunii “Vulturii de noapte” a dezvăluit cum îi spunea îndrăgita cântăreață pe vremea când formau un cuplu. El a primit porecla: “Hulk”, un personaj ficțional, un supererou, care apare în cărțile de benzi desenate publicate de Marvel Comics; acesta este un gigant, verde, cu o forță incredibilă.

“Sunt bătătorit, am trecut prin multe. Alții trec într-o viață de om prin ce am trecut eu în ultimii 5-6 ani. Am prins și o perioadă nefastă. Acum s-a mai schimbat. Acum 5-6 ani era simplu să scrii lucruri, să scrii ce îți venea în minte. Pe mine a ajuns să nu mă mai afecteze. Familia suferă. Prietenii suferă. Ai mei au trecut prin momente și sunt învățați. Am cei 7 ani de acasă bine puși la punct. Le-am reproșat părinților mei că au exagerat, dacă ai bun-simț ești vulnerabil. Pe lângă cei 7 ani de acasă, sunt crescut în Ozana, aproape de Pantelimon. Am și școala vieții, chiar dacă nu am lăsat să se vadă.