Câţi bani câştigă, de fapt, Viorica şi Ioniţă de la Clejani din muzică! Au ajuns la o sumă record

Viorica şi Ioniţă de la Clejani câștigă foarte bine din muzică, meseria pe care o practică de foarte mulți ani și cu mult profesionalism. Asociaţia ”Dragostea de la Clejani”, deținută de Ioniţă şi Viorica, a încasat o sumă record de la Primăria Sectorului 5, pentru un singur eveniment.

Circa 21.500 euro au intrat în conturile asociaţiei, adică aproape la fel de mult cât ”produce” aceasta într-un an. De exemplu, anul trecut, asociaţia ”Dragostea de la Clejani” a avut venituri totale de aproape 140.000 lei şi a raportat un excedent (profit) de 79.606 lei. Organizaţia are zero angajaţi şi are ca obiect de activitate: ”interpretarea şi creaţie artistică”.

Conform Tolo.ro, în afară de cei 21.500 euro primiţi ”pe asociaţie”, Clejanii au mai primit la acelaşi eveniment, alţi 11.500 euro pe o altă firmă a lui Ioniţă, ”Moftify”.

Amenințați cu judecata țigănească

Un lăutar cunoscut e foc și pară pe Ioniță și Viorica de la Clejani, pe care îi acuză că i-ar fi „furat" o piesă. Scandalul dintre compozitorul Sile Dorel și familia Clejanilor a trecut la un alt nivel, după șase ani în care s-au luptat prin tribunale. Nemulțumit de decizia pe care a primit-o de la judecători, Sile Dorel vrea să apeleze la o soluție tradițională pentru a-și rezolva problemele pe care le are cu artiștii. Lăutarul e dispus să meargă până-n pânzele albe. "O să-i chem pe Clejani la stabor, acolo unde nu mai au cum să mintă. Conform tradiției noastre, la judecata țigănească, Ioniță o să fie nevoit să se jure pe familie și nu mai are cum să nege acuzațiile", ne-a declarat Sile Dorel, în urmă cu ceva timp.