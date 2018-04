Îi amenință pe Clejani cu staborul: ”Nu-i las până nu plătesc…”

Un lăutar cunoscut e foc și pară pe Ioniță și Viorica de la Clejani, pe care îi acuză că i-ar fi „furat” o piesă. După ce, vreme de șase ani, a încercat să-și găsească dreptatea în instanță (VEZI DETALII AICI), Sile Dorel le dă ultimatum celebrilor artiști. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, a aflat detalii de ultimă oră din războiul care a pus pe jar întreaga suflare a muzicii de petrecere.

Scandalul dintre Sile Dorel și familia Clejanilor a trecut la un alt nivel, după șase ani în care s-au luptat prin tribunale. Nemulțumit de decizia pe care a primit-o de la judecători, Sile Dorel vrea să apeleze la o soluție tradițională pentru a-și rezolva problemele pe care le are cu artiștii. Lăutarul e dispus să meargă până-n pânzele albe.

Sile Dorel a vorbit, în exclusivitate despre scandal.

”Nu-i las până nu plătesc toate pagubele. Cu toate că cei de la Uniunea Compozitorilor și a Muzicologilor din România mi-au dat dreptate, eu am pierdut în instanță, dar acum am posibilitatea să fac recurs la Curtea de Apel București. Dacă nici aici nu o să am câștig de cauză, o să mergem la judecatata țigănească. O să-i chem pe Clejani la stabor, acolo unde nu mai au cum să mintă. Conform tradiției noastre, la judecata țigănească, Ioniță o să fie nevoit să se jure pe familie și nu mai are cum să nege acuzațiile”, ne-a declarat Sile Dorel.

La începutul anului 2012, anunța, în exclusivitate, debutul scandalului în lumea muzicii de petrecere. Lăutarul Elvis Năsturică îi acuza pe Clejani că și-ar fi însușit melodia „Dor de mamă", compusă de Sile Dorel, o piesă care ar fi fost achiziționată, între timp, de el.

„Compozitorul Sile Dorel le-a propus piesa pentru noul album. Viorica a înregistrat-o pe telefon, au tras-o fără să o cumpere și acum o promovează sub numele de «Mamă, azi e ziua ta». Între timp, am luat eu piesa și îmi aparține de drept”, susținea Elvis Năsturică.

Au pierdut zeci de mii de euro, dar nu regretă

Viorica și Ioniță de la Clejani au fost invitați să cânte în mai multe localuri, în perioada Paștelui. Cu toate acestea, ei nu au fost deloc interesați de cântări. Cei doi au ales să-și petreacă sărbătorile în sânul familiei și au refuzat ofertele. Astfel, au pierdut zeci de mii de euro, dar susțin că nu regretă nimic.

Surse din preajma artiștilor spun că taraful de la Clejani are un tarif de 5.000 de euro, pentru fiecare spectacol pe care îl susţine. Margherita, care s-a desprins de taraf, ar cere pe spectacol în jur de 2.500 de euro. Ea nu ar fi renunțat de tot la colaborarea cu părinții ei, dar și-a dorit să se afirme și pe cont propriu.

