Câţi bani le-a dat Pescobar unor colindători din Sinaia? Internetul a luat „foc”: „E grea pielea pe tine”

Paul Nicolau, alias Pescobar, a fost luat la rost pe internet, după ce a dat bani unor colindători din Sinaia. De altfel, patronul Tavernei Racilor nu a stat pe gânduri și a răspuns celui care i-a dat mesaj. Vezi mai jos detaliile.

Încântat de modul în care mai mulți copii din Sinaia colindă, pe stradă, Paul Nicolau, alias Pescobar, s-a oprit pentru a-i asculta. De altfel, patronul Tavernei Racilor a și băgat mâna în buzunar, pentru a-i cinsti pe colindători cu o bancnotă de 100 de euro (aproape 500 de lei, la cursul BNR actual). Înainte de a le oferi banii, Paul s-a închinat și i-a luat la câteva întrebări pe tinerii aflați în fața sa. Apoi i-a salutat respectuos.

După ce Pescobar a încărcat videoclipul respectiv pe platforma Tik Tok, a primit o mulțime de comentarii. Printre acestea se află și cel al unui bărbat care îi spune că s-ar fi așteptat să ofere mai mulți bani colindătorilor. De altfel, Paul Nicolau a reacționat la mesaj.

Vezi și PAUL NICOLAU-PESCOBAR NU MAI ARE NICIO ȘANSĂ DE A FACE BANI DE PE URMA RESTAURANTULUI CARE A ARS. MITICĂ DRAGOMIR I-A ÎNGROPAT TOATE SPERANȚELE

Paul Nicolau a reacționat la mesajul primit din partea internautului.

„Bă, îmi cer scuze că doar 100 de euro am oferit copilașilor ălora. Atât am putut, atât am avut în buzunar. Poate la anul, dacă dă Domnul să nu mai fiu așa zgârcit, să le pot oferi mai mult. Sărbători fericite”, a zis Pescobar.