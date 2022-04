Câți bani poți primi de la stat pentru plantarea de păduri. Sumele nu sunt mici deloc

Vești bune pentru proprietarii de terenuri! Aceștia pot încasa anumite sume de bani de la stat pentru plantarea de păduri. Despre ce este, de fapt, vorba.

Vești bune pentru cei care sunt proprietari de terenuri. Statul oferă anumite sume de bani pentru plantarea de păduri. Cei care decis să își transforme terenurile respective în păduri vor putea primi o primă anuală de sechestrare forestieră în valoare de 456 euro/ ha timp de 20 de ani. Acest lucru se regăsește în Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern, în cursul zilei de miercuri, arată hotnews.ro.

Câți bani poți primi de la stat pentru plantarea de păduri

Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a făcut declarații: ”Cu noul cadru pe care l-am creat, orice teren poate deveni o nouă pădure! În plus, cei care iau decizia de a înființa o pădure de la zero vor primi anual o primă de sechestrare forestieră, timp de 20 de ani. Prima are valoarea de 456 de euro pentru fiecare hectar de pădure nouă și va fi încasată anual de proprietar, pentru rolul pe care îl are pădurea nou înființată în stocarea carbonului. Trebuie să recunoaștem că a lipsit prea mult din legislația țării noastre motivația transformării terenurilor din România în cât mai multe păduri”.

Suprafețele terenurilor degradate împădurite a scăzut de la circa 2355 de hectare în 2014, la doar 200 de hectare în 2020. Până la finalul anului 2023, România trebuie să realizeze lucrări de împădurire și reîmpădurire pe o suprafață de 25.000 hectare. De asemenea, în perioada 2024 – 2026, țara noastră trebuie să realizeze alte 31.700 de hectare de lucrări de împădurire și reîmpădurire.

”Noul cadru creat permite înființarea primelor noi păduri din România pe o suprafață de 56.700 de ha. Acestea sunt păduri asumate deja de noi prin PNRR și pentru care avem la dispoziție 730 de milioane de euro. Acești bani pot ajunge atât la proprietarii de stat, cât și la cei privați pentru noi suprafețe de pădure create, inclusiv păduri urbane. Avem o șansă pe care nu ne permitem să o ratăm: mai multe păduri în țara noastră, reconstrucția ecologică prin împădurire a terenurilor puternic afectate de multiple procese de degradare, creșterea cantității de carbon stocate, dar și reducerea gazelor cu efect de seră”, a mai spus Ministrul Mediului.

Există 4 categorii de lucrări de împădurire, iar acestea sunt:

– Împădurirea terenurilor agricole din categoriile de folosință teren arabil, pajiști permanente și culturi permanente

– Împădurirea terenurilor agricole degradate devenite inapte pentru agricultură dar care pot fi puse în valoare prin plantarea acestora

– Împădurirea terenurilor situate în fondul forestier național, cu o suprafață de cel puțin 0,5 ha, care anterior manifestării incendiilor forestiere, a fenomenelor meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, a infestărilor cu organisme dăunătoare sau a evenimentelor catastrofale au fost acoperite cu pădure și care necesită o refacere a potențialului forestier prin împădurire

– Împădurirea terenurilor agricole expropriate de RNP – Romsilva în vederea realizării perdelelor forestiere de protecție.

Sursă foto: Pixabay