Câți bani primea pe lună Maria de la tatăl ei, celebrul Gică Popescu. „Dacă vrei mai mult, muncește!”

Gică Popescu este un tată norocos! Fostul mare fotbalist are doi copii din mariajul cu Luminița. Nicolas a călcat pe urmele tatălui său, iar Maria a plecat să studieze în străinătate, tocmai la Barcelona.

Gică Popescu și Luminița au împreună doi copii cu care se mândresc enorm. Nicolas și-a urmat pasiunea și s-a făcut fotbalist, iar Maria a plecat la studii, în străinătate. Tânăra a ales una dintre cele mai bune facultăți de bussiness din întreaga lume: ESADE din Barcelona, Spania. Pe parcursul studiilor, fiica fostului mare fotbalist nu a muncit, fiind întreținută de părinți. Ei bine, după ce a absolvit, lucrurile s-au mai schimbat.

A decis să plece în Londra, unde a început un master în cadrul UAL, University of the Arts London. Viața ei a luat o întorsătură neașteptată, după ce a părăsit Spania și s-a mutat în Anglia. Tânăra de 21 de ani pare hotărâtă să-și clădească un viitor în Marea Britanie și muncește din răsputeri, să nu mai depindă de nimeni. Deși nu a apărut până acum pe micile ecrane, în cadrul emisiunilor TV, Maria Popescu este foarte activă în mediul online. Pe contul ei de Instagram îi ține la curent pe urmăritorii ei cu activitățile din viața de zi cu zi. Așa reiese că fiica lui Gică Popescu s-a obișnuit cu viața la Londra.

Câți bani primea pe lună Maria Popescu de la tatăl ei

Gică Popescu a fost prezent, acum ceva timp, în emisiunea „Profu’ de Sport” de la GSP, unde a vorbit despre viața de familie, dar și despre cei doi copii ai lui. Legenda fotbalului românesc a recunoscut că nu le-a dat foarte mulți bani lui Nicolas și Mariei, pentru că și-a dorit ca aceștia să muncească.

Fostul jucător de fotbal a mărturisit că se simte mândru pentru că fiica lui a absolvit una dintre cele mai bune facultăți din întreaga lume. Olteanul a spus și câți bani i-a dat Mariei, în fiecare lună, să trăiască în Barcelona.

„Uite, fata mea a terminat anul acesta Esade, una dintre cele mai bune facultăți de business din lume, și sunt mândru de asta. Pentru că eu când am ales să nu mă fac antrenor, am ales tocmai pentru a le da copiilor mei continuitate la școală. Și răsplata mi-a venit anul ăsta, când fata mea a terminat Esade, la Barcelona.

Dar eu i-am zis „ok, îți plătesc școala, îți plătesc cazarea și îți dau 1.000 de euro pe lună să mănânci, să faci ce vrei tu. În Barcelona, cu 1.000 de euro pe lună e greu. A trăit cu 1.000 de euro pe lună. Se ducea cu mașina dimineața la facultate și n-o lua pe autostradă, unde plătea 4 euro, o lua pe la munte, unde nu era taxă”, a spus fostul tricolor, în emisiunea menționată mai sus.

Fostul jucător al Barcelonei a ținut să sublinieze faptul că fiica lui trăia cu 30 de euro pe zi, bani puțini pentru țara în care se afla. „O mie de euro pe lună. Adică vreo 30 de euro pe zi. Vrei mai mult, muncește pentru mai mult. Banii nu pot să fie la liber, așa. Că banii sunt greu de făcut. O mie de euro, niciun leu în plus. Ei trebuie să realizeze care e valoarea banului. Banii se fac greu și-atunci când îi faci trebuie să ții de ei. Dacă sunt fără limită, nu le știi valoarea. Ei trebuie să știe ce înseamnă un euro. Și nu știi decât atunci când ți-i gestionezi singur”, a continuat acesta.

Cât despre Nicolas, Gică Popescu a explicat, la acea vreme, că fiul lui are un salariu fix la clubul de fotbal unde joacă. ”Nico, de exemplu, are 500 de euro pe lună de la club. Jucătorii care au făcut 16 ani semnează pe un salariu de 500 de euro. Cu asta a trăit. Mănâncă la club, îi plătesc eu cazarea, în rest – 500 de euro pe lună. Are 8.000 de lei în cont strânși. Vrei mai mult? Joacă la echipa mare și schimbăm contractul”, a mai spus Gică Popescu, despre cei doi copii ai lor.