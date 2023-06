Câți bani produc, de fapt, restaurantele lui Cătălin Scărlătescu. Are datorii de peste jumătate de milion de euro, dar și încasări mari

Cătălin Scărlătescu nu are nevoie de prea multe descrieri, fiind cunoscut drept unul dintre cei mai renumiți și îndrăgiți bucătari din România. De fiecare dată reuşeşte să facă „magie” în bucătărie, astfel a decis în urmă cu mai mulţi ani să îşi deschidă propriile restaurante. Celebrul Chef are un lanț de trei locaţii situate în zonele cele mai frecventate, dar cu toate acestea profitul nu a fost cel aşteptat. Juratul de la Chefi la cuţite are datorii de peste jumătate de milion de euro!

Cătălin Scărlătescu a muncit din greu şi a trecut prin mai multe etape până a obţinut titulatura de ”chef”. Și-a descoperit pasiunea pentru bucătărie în liceu și încă de la 17 ani a intrat în domeniu. Cu trecerea anilor a căpătat experienţă şi a reușit să lucreze prin restaurante din toată lumea.

„M-am plimbat din Hong Kong până-n Brazilia. Am văzut vreo 50 şi ceva de ţări, şi nu câte trei-patru ore, cum le văd cei de pe croazieră. În niciun port n-am stat mai puţin de 4 zile. Apoi, am plecat iar în Germania, unde am început încet, încet să lucrez în restaurante pretenţioase, de top, printre care Kempinski Sporting Club Badsarrow, a urmat Filippo Nisi în Koln. M-am întors în România şi am devenit şeful bucătar în anul de glorie al restaurantului Angels, după care am fost Executive Manager la Museum, în Cotroceni, am devenit copartener cu un prieten foarte bun italian, la un restaurant care se chema Il Gambero Rosso, iar de 6 ani lucrez la Howard Johnson”, a povestit Cătălin Scărlătescu pentru csid.ro

Câți bani produc, de fapt, restaurantele lui Cătălin Scărlătescu

În restaurantele din București ale lui Cătălin Scărlătescu preţurile nu sunt pentru toate buzunarele. În cazul în care eşti interesat să treci pragul unuia dintre ele, trebuie să ştii că doar o porţie de cartofi, costă costă 46 de lei. Dacă îți dorești să-i combini cu alte produse, evident, poți trece de 100 de lei.

Mai mult, restaurantul „XChef by Catalin Scarlatescu” nu are recenzii prea bune în mediul online. Localul a reușit să aibă o notă de doar 3,8 din cauza unor clineţi nemulţumiţi. Oamenii s-au plâns în mediul online de atitudinea personalului și de timpul mare de așteptare, de calitatea îndoielnică a mâncării, de prețuri mari și așteptări înșelate.

Din acest motiv, probabil nici profitul nu a fost cel aşteptat de celebrul chef.

În 2022, firma lui Cătălin Scărlatescu a avut o cifră de afaceri de 344.611,30 euro, profit zero şi datorii de 618.309,64 de euro.

Cătălin Scărtălescu are reguli stricte pentru angajaţi!

La sfârșitul anului trecut, Cătălin Scărlătescu a fost invitat în podcastul lui Speak, acolo unde, printre altele a vorbit despre locaţia pe care a deschis-o recent. Juratul de la Antena 1 mărturisea la acel moment că angajaţii lui nu au un salariu fix, ci le dă procent.

De asemenea, muncitorii nu au pauză, nu au voie cu telefon și nici să iasă la fumat în timpul programului de muncă.

„În restaurantul meu nu va exista salariu. Nu le dau bani. Eu nu le dau bani, le dau procente. Dă-mi posibilitatea să-ți dau cât? 10.000? De ce mi-ai luat, măi, doar 10.000? Ia 20.000, ia 30. Ia tu mult, că dacă iei tu mult, am și eu mult. Îți dau posibilitatea să fii coproprietar în restaurantul muncit de mine, construit de mine, clădit de mine. Și atunci, fiind cumva și al tău, te interesează mult mai mult ca farfuria care iese să fie superbă, fantastică. Nu mai ai voie la greșeli”, a declarat Cătălin Scărlătescu.