Câți bani au reușit să strângă românii până acum în Pilonul II, la pensiile private. Mulți vor avea o bătrânețe liniștită

Bătrânețea se anunță liniștită pentru un sfert din românii care au pensie privată. Peste 8,22 milioane de români erau înscriși, la finalul lunii iunie 2024, în Pilonul II. Au adunat sume uluitoare în conturi, prin contribuția pe care o fac din salariu în fiecare lună. O persoană a ajuns deja la o jumătate de milion de euro.

8,2 milioane de români au pensii private, iar foarte mulți dintre ei vor duce o viață bună la bătrânețe după ani buni de muncă. La sfârșitul lunii iunie, anul acesta, peste 8 milioane de români erau înscriși în sistemul de pensii private obligatorii. Adică, în Pilonul II aceștia au cumulat active de 143,3 miliarde de lei. Suma finală este surprinzătoare și dă impresia că există un sistem bine dezvoltat, doar că raportul a scos la iveală unele diferențe dintre participanți. Concret, 70% din active sunt deținute de doar 25% dintre aceștia.

Schimbările privind Pilonul II au început de pe 1 ianuarie 2024, în urma angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Adică, contribuția românilor în fiecare lună la pensia privată obligatorie a crescut de la 3,75% la 4,75% din venitul brut.

Cât are în cont, în medie, un român pentru Pilonul II

Fiecare român are în medie peste 17.000 de lei. Cel mai mult are în cont un român care a adunat 2,51 milioane de lei. Deci, acesta a avut contribuții mari la stat, dintr-un venit mare. Un sfert dintre activele totale sunt deținuți de români foarte bine plătiți. La polul opus, 20% dintre participanți au în cont sub 1350 de lei. Acesta este semnul că au lucrat o perioadă scurtă și au contribuit puțin timp la pensia privată. Există conturi și cu 1 leu.

„Cel mai mare cont are o valoare de 2,51 milioane lei, iar cel mai mic are o valoare de 1 leu”, potrivit unui raport al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

În medie, un angajat român contribuie cu peste 300 de lei la Pilonul 2. Cel mai mult contribuie angajații din Capitală, cu peste 500 de lei, pentru că și veniturile salariale sunt mai mari. Banii aceștia se retrag automat, în fiecare lună, din salariul fiecărui român. Bineînțeles că, românii cu contribuții mai mari la pensiile private obligatorii sunt cei care au salariile mai mari, pentru că acestora li se opresc mai mulți bani.