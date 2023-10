Odată cu venirea sezonului rece începe raspândirea virozelor respiratorii, precum răceala, gripa, dar și a infecției cu virusul SARS-CoV2. Am intrat deja în al doilea val endemic de COVID-19 din 2023, dovadă fiind cifrele oficiale comunicate de autorități. Aproape 10.000 de cazuri noi au fost înregistrate în ultima săptămână. Vestea bună este că oficialitățile ne dau asigurări că ne aflăm pe un trend descendent și că nu se pune problema de restricții precum cele din pandemie.

Câți bolnavi de Covid-19 sunt în România la ora actuală

Ministerul Sănătății a publicat bilanțul săptămânal privind noile cazuri de infectări. Astfel, în perioada 2 – 8 octombrie 2023, au fost înregistrate 9.719 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, în scădere față de săptămâna anterioară, când au fost raportate 13.165 de îmbolnăviri. Dintre acestea, 3.474 sunt reinfectări, adică persoane testate pozitiv la mai mult de 90 de zile după prima infectare. 1.217 persoane sunt internate în spitale cu Covid, iar 75 se află în secțiile ATI.

Până în prezent, în țara noastră, au fost înregistrate 3.478.091 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Incidența înregistrată la 14 zile a scăzut de la 1,26 la 1,08.

În ceea ce privește decesele, în prima săptămână din octombrie au decedat 37 persoane confirmate cu virusul, dintre care un copil de două luni din Covasna, care avea comorbidități. De altfel, 36 dintre pacienții decedați prezentau comorbidități, iar opt erau vaccinați.

Rafila: „Am intrat pe trendul descrescător”

„Cred că am ajuns în faza în care numărul de cazuri a început să scadă. (…) În săptămâna 18-24 septembrie am avut 14.800 de cazuri, în această săptămnână (n.a: 25 septembrie – 1 octombrie) care tocmai s-a încheiat am avut 13.100. (…) E clar că am intrat pe trendul descrescător”, a spus Alexandru Rafila, ministrul Sănătății potrivit Gândul.ro.

Ministrul a dat asigurări că autoritățile nu iau în calcul reintroducerea restricțiilor:

„Este o speculație. Nu am discutat niciodată despre restricții. Indicația de utilizare a măștii a fost pentru persoanele care au viroze respiratorii, nu neapărat Covid – când se deplasează în comunitate e un semn de bun simț să protejezi pe ceilalți, să nu le dai viroza pe care o ai tu. Era pur și simplu o recomandare. Toate aceste speculații legate de restricții mi se par nu numai exagerate, dar și periculoase, pentru că nu fac altceva decât să creeze tensiune în societate. Lumea nu trebuie să fie panicată legat de restricții”, a adăugat acesta pentru sursa citată.

Virusolog: „Suntem pe primul loc în lume la numărul de noi cazuri de infectare”

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Costel Atanasiu, un virusolog român stabilit în Statele Unite ale Americii spune că România se află pe primul loc în Europa și pe locul 3 în lume în ceea ce privește cazurile noi de infectare COVID-19: „A început un nou val de covid. România este pe primul loc în Europa și pe locul trei în lume la numărul de noi cazuri. Probabil că vârful valului va fi undeva prin noiembrie. Varianta actuală este foarte contagioasă, dar nu mai periculoasă decât celelalte din categoria „omicron”. Probabilitatea de a face o formă gravă este redusă având în vedere că majoritatea populației este trecută prin boală sau este vaccinată. Cei mai protejați sunt cei care au o imunitate mixtă, adică sunt vaccinați și au trecut și prin boală”.

Specialistul recomandă purtarea măștilor în spațiile aglomerate și vaccinarea, iar în cazul persoanelor imunocompromise, vaccinarea la fiecare șase luni. „Asta pentru că sistemul lor imunitar produce foarte puțini anticorpi și cellule T. (…) Majoritatea articolelor știiințifice care au apărut în timpul pandemiei arată clar că purtarea măștii a fost factorul cel mai important care a dus la scăderea șansei de îmbolnăvire și transmitere a virusului.”

Potrivit ultimului buletin publicat de Institutul Național de Sănătate Publică, în perioada 2-8 octombrie, 71 de persoane au fost vaccinate anti-COVID cu Pfizer Omicron, adaptat la noile tulpini de coronavirus. De la începutul campaniei de vaccinare, în 27 decembrie 2020, au fost administrate 16.923.995 de doze de vaccin anti-COVID. Un număr de 8.131.315 de persoane au primit schema completă, iar 2.669.382 au fost imunizate cu doza a treia.