Virusurile care și-au făcut apariția de-a lungul timpului își modifică structura genetică și nu mai sunt recunoscute de anticorpii noștri, după cum a mărturisit Adrian Streinu Cercel în cadrul interviului. Astfel, în cazul unei epidemii de Covid cea mai facilă soluție este să copiem procedura aplicată în cazul gripei.

„Ce ne rămâne să facem e să luăm lecția de la gripă și s-o punem alături de Covid

Adrian Artene: Ce ne trebuie nouă acum pentru ca sistemul medical să fie pregătit și să nu mai fim descoperiți?

Adrian Streinu Cercel: Noi trebuie să înțelegem că aceste virusuri își modifică structura genetică și nu mai sunt recunoscute în totalitate de către anticorpii pe care deja i-am făcut. Se întâmplă ceea ce s-a întâmplat și la gripă. Știm că la gripă virusul are o perioadă în care face mișcări minime în structura sa, după care urmează o modificare majoră care se face răspunzătoare de epidemie și inclusiv de decese și atunci trebuie să fim foarte atenți. Deci toate lecțiile astea sunt învățate, în special de la gripă. Și atunci, ce ne rămâne să facem e să luăm lecția de la gripă și s-o punem alături de Covid. S-o multiplicăm. Nu trebuie foarte multă filozofie, însă trebuie foarte multă muncă de laborator pentru a identifica, așa cum se face și la gripă, în decursul a unui an, care este circulația virusului respectiv, unde dă cele mai multe efecte, care sunt tulpinile care se vor face responsabile de un eventual episod epidemic și față de acestea să construim vaccinul. Acum, tehnologia de la realiza un vaccin este cu totul și cu totul diferită. Dacă înainte, la gripă, vorbeam de ouă incubate etc., acum se schimbă foarte mult. La gripă, de exemplu, au apărut vaccinuri care sunt cu doză amplificată, pentru persoanele în vârstă. Persoanele în vârstă au un sistem de apărare care este puțin afectat de trecerea anilor și atunci trebuie să-i dăm o cantitate mai mare de antigen în așa fel încât să poată să-și fabrice anticorpii de care are nevoie. Deci lucrurile sunt în dinamică, toate sunt studiate, nu este nimic care să fie lăsat la întâmplare.

