Câți euro a plătit un cuplu (cu 2 copii) din România, pentru un sejur de 4 nopți, la un hotel de 5 stele din Grecia

Românii au plecat, deja, în primele vacanțe din acest sezon estival. Insulele grecești sunt foarte populare, iar cei mai mulți preferă să își petreacă concediul pe meleaguri elene. Condițiile din România îi fac pe turiști să opteze pentru un sejur pe plajele din Grecia, chiar dacă trebuie să scoată mai mulți bani din buzunare.

Românii nu se uită la bani atunci când vine vorba despre vacanțe. De la an la an, prețurile au suferit modificări, dar acest aspect nu-i împiedică să se bucure de frumusețea locurilor pe care vor să le viziteze.

Totuși, înainte de a-și alege o vacanță, mulți verifică recenziile locațiilor pentru a se asigura că nu vor avea parte de surprize neplăcute.

Recent, pe un grup de Facebook, o turistă a împărtășit experiența pe care a trăit-o în concediul din Grecia. Maria a plecat cu familia sa în Kavala, acolo unde a petrecut un mini-sejur de 4 nopți. Femeia a dezvăluit ce lucruri i-au plăcut, dar și ce a dezamăgit-o în legătură cu locația.

„Bună ziua! Tocmai ne-am întors dintr-o scurtă vacanță în Kavala, Grecia, hotel Lucy.

Hotelul ok, nu de 5 stele, mai degrabă 4, micul dejun ok, dar nu foarte variat, camere mari (noi am avut Junior Suite pentru 2 adulți și 2 copii de 9 ani). Paturile copiilor erau aproape pe jos, doar rama patului făcea diferența.

Cafea, ceai, apă, suc din camera era contra cost, iar spa-ul ( sauna umeda și uscată, piscina interioară) erau gratuite doar 1h.

Sejur 4 nopti cu mic dejun- 1000 euro, transport propriu. Angajații din recepție nu oferă prea multe informații și de abia ne am înțeles în engleză.

Per total a fost ok, dar nu aș mai reveni”, este mesajul transmis de turistă.

Românii, cheltuieli colosale pentru vacanțele în străinătate

În afară de Grecia, printre destinațiile de vacanță preferate de conaționali se mai numără Malta, Olanda, Barcelona și Franța. Românii nu se uită la bani atunci când vine vorba despre plăcerile lor, iar acest lucru este demonstrat de statistici.

Peste 5 miliarde de euro. Atât au cheltuit românii pe vacanţe în străinătate, în 2019. În 2020, suma a fost la jumătate, bineînţeles, din cauza pandemiei. Anul trecut, 4 miliarde de euro s-au dus pe vacanţe, iar anul acesta pronosticurile arată că românii vor ajunge să cheltuie 6 miliarde de euro, un record istoric, spun specialiștii.