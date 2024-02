Câți lei a plătit Alexia Eram pentru gențile preferate. Cât de scumpe sunt accesoriile, de fapt

Deși ar avea posibilitatea să-și cumpere aproape tot ceea ce își dorește, Alexia Eram (23 de ani) este destul de atentă atunci când vine vorba de cum își drămuiește banii câștigați din propria muncă. Fiica Andreei Esca le-a dezvăluit urmăritorilor săi de pe social media cât este dispusă să plătească pentru a-și cumpăra o geantă.

Alexia Eram face parte din rândul creatorilor de conținut care au o influență destul de mare în social media. Recent, fiica Andreei Esca le-a prezentat femeilor din comunitatea sa mai multe modele de genți de la brand-ul ei favorit. O mare parte din exemplare sunt deja și în garderoba sa.

Câți bani cheltuie Alexia Eram pe genți

Iar prețurile nu sunt deloc mari. Alexia scoate din buzunar – între 345 de lei și 1125 lei – pentru a-și cumpăra o parte din gențile sale preferate. În cadrul unui instastory, iubita lui Mario Fresh le-a spus urmăritorilor săi că: ”Este brand-ul de la care eu am cumpărat toate gențile mele colorate, cele fluffy de care mă tot întrebați”.

Ce salariu are Alexia Eram, fashion editor la revista Andreei Esca

Pe lângă veniturile din aparițiile publice și proiectele personale, fosta concurentă de la ”America Expres” este angajată cu acte în regulă la revista mamei sale ”A List Magazine”, pe funcția de fashion editor. Pentru acest post, Andreea Esca i-a alocat fiicei sale un salariu de 2.500 de euro/lună. În schimbul acestei remunerație, iubita lui Mario Fresh se ocupă de proiectele pe partea de content creator și își ajută tot timpul colegii cu idei pe partea de marketing.

„Salariul meu este de 2.500 de euro pe lună. Acum măcar știm salariul fiicei Andreei Esca. Nici eu nu știu salariul mamei. (…) Eu am început să lucrez cu A List acum 2-3 ani. Făceam o pagină de shopping în revistă, apoi făceam din ce în ce mai multe proiecte pe partea de content creator și mai făceam o dată la câteva luni o pagină. Momentan, acum nu mai fac nicio pagină la A List, dar tot timpul îi ajut pe partea de marketing, cu idei, pentru că eu tot timpul sunt la birou acolo. Eu lucrez de acolo, pentru că am toate actele acolo ș.a.m.d., poze, studio. Atunci lucrez cu ei pe partea asta de PR, marketing. Mi-a plăcut foarte mult și când am lucrat pe paginile de shopping. Poate în viitor o să îmi fac și eu o pagină despre ceva în revistele fizice. Îmi place foarte mult, dar jobul meu principal este cel de content creator”, a mărturisit Alexia Eram la Drive-in.