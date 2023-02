Câți lei costă tricourile cu „slană” ale lui Nelu Cortea. Comediantul își face reclamă la America Express

Nelu Cortea este fără doar și poate unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți de la America Express, show-ul difuzat la Antena 1. Pe lângă faptul că reușește să le captiveze atenția fanilor prin simțul umorului, acesta mai iese în evidență cu un lucru pe care telespectatorii l-au observat încă de la începutul emisiunii. Comediantul poartă tricouri destul de interesante cu imprimeuri precum „Slană”, „Slană Mariane”, sau „SlanăMan”. Drept pentru care, oamenii s-au întrebat ce semnificație au și care este adevăratul motiv pentru care le îmbracă.

Nelu Cortea deține un magazin online cu tricourile pe care le poartă la Asia Express

Scopul lui Nelu Cortea este să facă reclamă tricourilor pentru a le cumpăra cât mai multă lume din magazinul online pe care îl deține. Astfel, pentru cei interesați să își achiziționeze o astfel de piesă vestimentară, prețurile pornesc de la 89 de lei. În plus, comediantul are și accesorii pe site.

Nelu Cortea nu este doar artist, ci și antreprenor. Dacă vorbim despre cum i-a venit ideea mesajelor imprimate pe tricourile pe care le poartă adesea în timpul probelor de la America Express, ei bine, acesta a spus că totul s-a întâmplat după ce a auzit celebrul slogan al lui Dorian Popa, mai exact „Hâtz Johnule!”. Totul a devenit serios după o simplă glumă, iar ulterior comediantul și-a deschis afacerea în mediul online.

„În dimineața cu pricina, pentru că tot auzeam „Hâtz, Johnule”, nu îl urmăresc pe Dorian Popa, știu că are multe chestii faine, că e plin de energie, dar Bucălae tot zicea vorba aia. Și am zis „Bă, ce porcărie sinistră e asta?” Apoi i-am zis lui Bordea: „Hai să ne facem și noi o porcărie de-asta, un salut”. El a zis slană, eu am zis Mariane și uite așa a apărut”, a povestit Nelu Cortea, potrivit Ego.ro.

Cum a devenit Nelu Cortea comediant

În ciuda faptului că prietenul și colegul său de la America Express, Cătălin Bordea, nu are nevoie de prea multe prezentări, totuși despre Nelu Cortea nu se știu prea multe. Numele său real este, de fapt, Ioan Mihai Cortea și are 36 de ani.

Provine din Ardeal și este născut într-o comună din județul Cluj. Comediantul este căsătorit de mai mulți ani și are 2 copii, respectiv un băiat și o fată.

La capitolul studii, Nelu Cortea se poate lăuda cu faptul că este absolvent al Universității de Artă Teatrală și Cinematografică din Capitală. Acesta este un actor și un comediant de succes, dar care nu și-a dorit să exceleze în această meserie de la bun început.

Concurentul de la America Express este, de asemenea, bun prieten cu Micutzu, iar când acesta, împreună cu Cătălin Bordea, se aflau la începuturile carierei de „stand-upperi”, Nelu Cortea le era doar un simplu șofer. Ulterior, la insistențele prietenilor lui, a decis și el să urce pe scenă în spectacolele de stand-up. Acest lucru se întâmpla în urmă cu aproximativ 10 ani, când deschidea show-urile pe care prietenii săi urmau să le susțină.