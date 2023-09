Câți lei i-au venit de plată, la curent, lui Lucian din Iași. Când a văzut factura, a crezut că e o eroare

Lucian, un cetățean din Iași, a rămas mască atunci când a primit o factură la curent. Este client la Hidroeletrica și spune că abia zilele trecute a găsit în cutia de poștă plicul cu cât avea de plată la energia electrică, pentru luna iunie. Surprinzătoare a fost și suma pe care trebuie să o plătească, nu doar faptul că factura „s-a pierdut” pe drum, timp de trei luni. Ce l-au sfătuit alți clienți ai companiei respective?

Un bărbat din Iași a primit factura la curent pe luna iunie, în luna septembrie. Pentru că a rămas surprins atunci când a văzut detaliile din plic, s-a gândit să întrebe și alți clienți ai companiei respective. A ținut neapărat să specifice că în factură apare la rubrica „Compensații” suma de -300 de lei.

Lucian susține că în anul 2022, media lui de consum a fost sub 100 de kwh și ar fi plătit un preț mai mare, ca o „pedeapsă” pentru că-n 2021, media consumului a fost de 104 kwh. Pentru că ar fi scos mai mulți bani din buzunar cu multe luni în urmă, deși n-ar fi trebuit să plătească atât, compania i-a adăugat compensațiile. Sigur că, lunile viitoare, facturile îi vor veni pe minus, deci nu va avea nimic de plată.

„Bună seara! Acum câteva minute am primit factura pe iunie, dar pe lângă facturarea consumului normal, apare și rubrica Compensații în valoare de -300 de lei. Este vorba de faptul că tot anul 2022 (media consumului sub 100 kwh) am plătit preț mai mare la curent ca „pedeapsă” pentru că media consumului pe 2021 a fost … 104 kwh? Sunt client HE din octombrie 2022. Prin martie anul ăsta m-am adresat vechiului furnizor (eon) pentru returnarea acestei diferențe din perioada cât le-am fost client, dar mi-au dat cu flit cu o explicație din care nu se înțelegea nimic”, se arată în postarea făcută de Lucian, pe un grup de Facebook.

Ce spun alți clienți HE despre factura la curent a ieșeanului

Pentru că bărbatul a postat mesajul pe un grup de Facebook, dedicat clienților acestei companii, mulți au ținut să-i explice cum stă treaba, de fapt.

„Mai degrabă au aplicat Ordinul ANRE Nr. 83 – Standarde de performanță-. Sunt obligați să dea compensații pentru încălcare. In acest caz – IC 10 ( Indicator de calitate)”, a comentat cineva.

„În mod sigur NU este vorba despre diferențe din regularizarea consumului facturat în 2022 în funcție de consumul din 2021, conf. OUG 27/2022. Pot fi compensații acordate pe unul sau pe ambele standarde de performanță, cel pentru activitatea de furnizare (ord. ANRE 83/2021) și/sau cel pentru serviciul de distribuție (ord. ANRE 46/2021).

Dacă v-ați adresat furnizorului cu vreo solicitare și nu ați primit răspuns in termen, furnizorul este obligat să vă acorde compensații. Dacă nu v-ați aflat in această situație, înseamnă că este acordată compensație in numele operatorului de distribuție (pentru întârzieri in restabilirea alimentării după întreruperi, de exemplu).

PS: Este de apreciat acțiunea lui HE de implementare in sistemul informatic a cerințelor celor 2 standarde de performanță. Probabil și acesta este unul dintre motivele întârzierii facturării pe luna iulie 2023”, este explicația unui alt client de la Hidroelectrica.