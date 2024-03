Marile cafenele din România angajează. În plină criză, când marile companii nu știu cum să mai atragă angajații, unul dintre cele mai mari lanțuri de cafenele din țara noastră face anunțul. Se caută barista. Iată ce ofertă de angajare scoate pe piață cafeneaua 5ToGo!

5ToGo este unul dintre cele mai iubite lanțuri de cafenele din țara noastră. S-au lansat pe piață cu o ofertă de nerefuzat, o cafea la 5 lei. Așa au câștigat inimile a mii de români, care au descoperit o cafea bună, la un preț foarte mic în comparație cu restul cafenelelor. Chiar dacă în timp inflația și-a pus amprenta și asupra celebrei cafea la 5 lei, lanțul de cafenele se bucură în continuare de un adevărat succes.

Una dintre cafenelele lanțului, mai exact una situată în Sectorul 4 al Capitalei, zona Budapesta, face angajări. Reprezentanții 5ToGo au postat pe site-urile de angajare un anunț potrivit căruia caută barista. Mai exact, postul de barista constă în prepararea cafelelor, iar angajatorul nu cere experință în domeniu. Iată câți lei primește salariu un barista în cafenelele 5ToGo din București, acum, în martie 2024!

Conform anunțului postat pe platforma olx.ro, job-ul este unul full time, iar contractul se face pe o perioadă nedeterminată. Viitorul angajat va fi singur pe tură în cafenea și va avea responsabilitatea de a prepara băutuir pe bază de cafea și a satisface nevoile clienților. De asemenea, 5ToGo caută o persoană responsabilă, corectă și punctuală. Pentru acest job, lanțul de cafenele oferă un salariu între 2.500 și 3.000 de lei. La salariul de bază se adaugă și bacșișurile din partea clienților.

„Se cauta barista pentru 5 to go – Budapesta (sector 4)

Salariu de baza + tips

Responsabilități: -prepararea băuturilor preferate pe baza de cafea la cele mai înalte standarde de calitate;

-asigurarea satisfacerii clienților prin oferirea unei experiente deosebite in cadrul 5 To Go;

-abilitatea de a interactiona cu clientii; -singur pe tura;

Cerintele postului: -persoana serioasa, responsabila, punctualitate si corectitudine, aspect fizic plăcut, îngrijit si tot timpul cu zâmbetul pe buze; experienta pe un post similar.

Carte de munca pe perioada nedeterminata”, se precizează în anunțul de angajare postat de reprezentanții cafenelei 5ToGo.