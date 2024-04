Catinca îl face praf pe Petre Roman, la mai bine de o lună de la înmormântarea mamei sale: „Nu e normal ce a făcut”

La mai bine de o lună de la înmormântarea Mioarei Roman, Catinca a rupt tăcere și le-a desființat pe tatăl sau vitreg. Aceasta spune că bărbatul și-a făcut prezența la priveghiul mamei sale doar pentru a da bine în fața publicul, ci nu pentru că a simțit. Se pare că atitudine lui de la acel moment a lăsat mult de dorit, iar acum Catinca Roman a decis să vorbească despre tot ce s-a întâmplat. Ce are să îi reproșeze lui Petre Roman?

În luna februarie a acestui an, Mioara Roman s-a stins din viață. Aceasta și-a dat ultima suflare la azilul unde locuia și a fost condusă pe ultimul drum de fiicele ei, care s-au ocupat de toate pregătirile necesare. La priveghiul acesteia, dar nu și la înmormântare, a participat și Peter Roman. Mulți au fost cei care au apreciat gestul acestuia, însă acum Catinca Roman spune adevărul despre întregul eveniment și îl desființează pe tatăl său vitreg.

Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, Catinca Roman a rupt tăcerea și a vorbit despre gestul făcut de Petre Roman atunci când mama ei a murit. Deși după divorțul de Mioara Roman, bărbatul a rupt total legăturile cu fosta soție, acesta a fost totuși prezent de priveghiul acesteia. Gestul lui a fost aplaudat de mulți, însă este acum condamnat de fiica vitregă.

Potrivit spuselor Catincăi, Petre Roman și-a făcut apariția la eveniment doar de ochii lumii, pentru a nu atrage comentarii negative la adresa lui. Se pare că acesta doar a intrat, a semnat prezența, a lăsat florile și a plecat imediat. Nu a salutat pe nimeni, nu a vorbit cu nimeni, fapte ce au făcut-o pe Catinca Roman să concluzioneze că gestul lui a fost din pură obligație, ci nu pentru că ar fi simțit vreo urmă de regret.

„Eu nu mai sunt supărată pe el de mult. Ok, nu ai simțit să vii, nu veni. Dar să vii efectiv și s-o faci ca pe o obligație…A făcut-o pentru public. Nu am înțeles niciodată ce l-a deranjat pe el așa de tare de a rupt complet legătura cu noi. În continuare pentru mine este un mister…

Eram acolo când a venit la priveghi. Nu a salutat pe nimeni, cred că pe Oana, nici nu mai știu. A fost atât de rapid, eu nu cred că a stat nici 10 minute cât a scris presa. A fost ceva gen: a intrat, pac, și a ieșit! El pleca a doua zi, nu a venit în țară pentru asta”, a spus Catinca Roman.