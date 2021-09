Catinca Roman, despre tatăl fetei ei! De ce a fost creatoarea de modă o mamă singură și prin ce greutăți a trecut. „

Catinca Roman a fost nevoită să o crească singură pe Calina, fata ei, iar acest lucru nu a fost tocmai ușor. Creatoarea de modă a dezvăluit greutățile prin care a trecut și ce relație are cu tatăl Calinei.

Prezentă în cadrul unei emisiuni, Catinca Roman a vorbit despre ce în semnă viața de mamă singură și cu ce lucruri s-a confruntat de-a lungul timpului. Chiar dacă are o relație foarte bună cu fiica sa, creatoarea de modă a mărturisit că dacă ar da timpul înapoi nu este sigură dacă ar mai alege să fie o mamă singură.

Cantinca Roman a declarat că relația cu tatăl fiicei sale nu a fost una perfectă, ci mai degrabă un act de rebeliune, iar sarcina nu a fost programată. (CITEȘTE ȘI: CATINCA ROMAN, CONFESIUNI DURE DESPRE PETRE ROMAN: „PE OANA O MAI ATINGEA, LA MINE N-A AVUT CURAJ”)

„La momentul respectiv a fost un act de rebeliune (n. red. relația cu tatăl Calinei). Sarcina a fost întâmplătoare, nu a fost programată, dar am căzut de comun acord să o păstrăm”, a declarat Catinca Roman, la emisiunea „În Oglindă”.

Însă, după ce Calina s-a născut tatăl acesteia nu a fost prezent și nici nu s-a implicat în creșterea acesteia. Creatoarea de modă a încercat de multe ori să îl aducă în viața fiicei sale, însă în cele din urmă a renunțat.

„Da, de multe ori și am abandonat lupta acum un an. În toți ani aceștia am încercat să îi explic că în momentul în care am hotărât să facem un copil am luat decizia împreună. Este importantă prezența masculină în viața unei fete. Am avut o discuție cu Calina, ea a crescut și a înțeles foarte multe lucruri, și-a dat seama că asta este situația și nu o să aibă parte de sprijinul lui”, a mai spus Catinca Roman.

Catinca Roman, despre viața de mamă singură

Chiar dacă recunoaște că a fost extrem de greu, Catinca Roman se bucur de faptul că fiica sa a apărut în viața ei. Cele două au o relație foarte bună, sigurul moment tensionat între acestea apărând undeva în adolescența Calinei.

„Mi-a fost extrem de greu. Am avut puține persoane care să mă ajute, să mă sfătuiască. Ai mei erau prinși într-un vârtej de evenimente. Îmi gestionam cu greu emoțiile, faptul că corpul meu s-a transformat, mi-a fost foarte greu.

Calina a fost un copil foarte ușor de crescut, astfel nu știu ce m-aș fi făcut. A avut momentul ei de rebeliune, la adolescență, când, cu toate că mă pregătisem, citiem, mă sfătuisem, tot mi-a fost greu, poate tocmai din cauza fatptului că eram o mamă singură, să îi înțeleg lupta ei pentru câștigarea independenței. Am trecut prin foarte multe stări, în afara de îngrijorările normale pentru un adolescent.

Cred că faptul că ș-a făcut terapia ei și mi-a întors spatele la un moment dat, deși îmi dădeam că dace parte din procesul maturizării, m-a speriat foarte tare”, a mai declarat Catinca Roman.