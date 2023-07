Caz ireal în Marea Britanie! Un bărbat a consumat câte 10 litri de apă, zilnic, timp de 2 ani. Descoperirea tulburătoare a medicilor

Un caz ireal a ieșit la suprafață în Marea Britanie! Un bărbat din Falmouth, Cornwall, a consumat câte 10 litri de apă, zilnic, timp de doi ani. De altfel, după ce consuma lichidele, constata faptul că îi era, în continuare, sete. Pentru a afla motivul pentru care organismul său funcționa în acel mod, a mers imediat la doctor. Acolo, însă, avea să primească o veste cumplită. Bărbatul se confrunta cu probleme grave de sănătate. Iată mai jos, în articol, ce verdict i-au dat medicii și ce s-a întâmplat cu britanicul.

Consuma câte 10 litri de apă în fiecare zi

La momentul acela, în urma primelor analize, s-a considerat că britanicul, pe nume Jonathan Plummer, ar fi suferit de diabet. Însă, medicul de familie a cerut ca acestuia să îi fie efectuate și alte analize. De altfel, i s-a spus să ceară sfaturile unui nefrolog. Totuși, nici acele teste care i-au fost efectuate nu au fost concludente, la momentul acela. În cele din urmă, după ce a fost supus multor analize, s-a descoperit problema de sănătate în urma unui control la ochi. De aici, a fost trimis să facă un RMN. Verdictul medicilor a fost crunt pentru britanic: avea o tumoare pe creier. De acolo, a început un adevărat chin pentru bărbat.

Tumoarea s-a dezvoltat în glanda hipofiză, acesta fiind motivul pentru care britanicul simțea nevoia constantă de a consuma apă. În urma acestor investigații medicale, bărbatul a trebuit să facă 30 de reprize de radioterapie. Iar, în urma acestora, a reușit să se vindece. Practic, i-a fost afectată retenția de apă din organism. Însă, vindecarea a venit cu un preț. Acum, bărbatul este nevoit să ia, pentru tot restul vieții, un tratament. Experiența medicală trăită, însă, i-a fost o lecție de viață. În prezent, strânge bani pentru cei care trec prin aceeași situație.

De altfel, britanicul a povestit prin ce a trecut, potrivit The Mirror: „Am simțit o sete constantă pe care nu am putut-o potoli. Am ajuns în punctul în care eliminam la fel de multă apă cât beam. A fost o perioadă îngrozitoare care m-a făcut să pierd zile de lucru, la un moment dat, și am experimentat o oboseală extremă. Am fost devastat. Tumoarea îmi creștea pe glanda hipofiză. Ceea ce îmi provoca nevoia de a bea apă tot timpul. O operaţie nu a fost luată în calcul, aşa că am fost trecut pe steroizi ca să mă ajute să scap de presiunea din creier”.

Sursă foto: Pexels