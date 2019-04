Caz scandalos în Târgu-Jiu! O bătrână este agresată și lăsată nemâncată de propria fiică

Caz șocant în Târgu-Jiu! O bătrână este agresată și lăsată nemâncată de propria fiică. O vecină de-ale bătrânei face un apel la umanitate pentru a o salva pe femeie.

Potrivit gorj-domino.ro, Un caz de o mare gravitate a fost făcut public pe rețelele de socializare, o femeie din Târgu-Jiu lansând un apel la umanitate și un sprijin pentru o octogenară, despre care scria aceasta ca ar fi agresată de propria fiică.

Persoana care sesizează cazul susține că locuiește vizavi de blocul bătrânei, și a văzut-o pe aceasta de mai multe ori. Femeia spune că bătrâna ar fi agresată și lăsată nemâncată de propria fiică cu care împarte apartamentul situat la ultimul etaj al unui bloc din zona unde aceasta locuiește.

„Am tot ezitat să vă scriu, dar deja mă doare prea tare tot ce văd. Vis a vis de blocul meu, față în față mai exact, la etajul 4, stă o bătrânică de 80 și ceva de ani, împreună cu fiica ei și cu nepoata ei care e prin clasa a 8-a, cred. Acestea o bat și o maltratează pe bătrânică non-stop, drept urmare acum când a ieșit pe geam am rămas mută. E desfigurată! Are ochiul drept și gura în partea stângă vinete… Când ele sunt la serviciu, respectiv la școală, o țin închisă doar în dormitor, fără mâncare (Îmi povestea pe geam că îi e foame) nu am văzut-o niciodată cu ea pe afară… femeia suferă enorm”, spune vecina, care menționează că în vară ar fi vrut să cheme poliția când bătrânica ar fi vrut să se arunce pe geam.