Caz șocant în Vaslui! Un minor a înjurat și a amenințat cu cuțitul o familie, după ce a fost rugat să dea muzica mai încet

Un caz șocant a avut loc în județul Vaslui. Un băiat în vârstă de 13 ani a înjurat și a amenințat cu cuțitul o familie, după ce trei persoane l-au rugat să dea muzica mai încet. Oamenii legii au oprit scandalul dintre cele două familii, iar victimele au fost transportate la spital.

Au fost la un pas de tragedie! O familie din județul Vaslui a fost amenințată de un minor și, ulterior, de tatăl minorului, după ce băiețelul în vârstă de 13 ani a fost rugat să dea muzica mai încet.

Conform realitatea.net, trei persoane, mama, tatăl și fiica, au mers la locuința respectivă pentru a-l ruga pe minor să dea muzica mai încet. Atunci, băiatul de 13 ani a început să îi înjure și, apoi, să îi amenințe și să îi lovească cu un cuțit. Ulterior, și tatăl minorului a fost implicat în incident. Oamenii legii au oprit scandalul dintre cele două familii, iar victimele au fost transportate la spital. În acest caz, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și, apoi, plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, iar minorul a fost internat temporar într-un centru al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui. S-a deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi ameninţare.

„În cauză a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi ameninţare. Cercetările se efectuează sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad. Faţă de un bărbat în vârstă de 41 de ani, din Iana, a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile”, declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiţă.

