Caz şocant la Suceava. O tânăra a murit cu o zi înainte de nuntă. Alexandra era însărcinată în opt luni

Alexandra, o tânără din Suceava în vârstă de 24 de ani a murit cu o zi înainte de a se căsători. Mai mult decât atât, fata era însărcinată în opt luni. Medicii au făcut tot ce au putut ca să o salveze, dar eforturile lor au fost în zadar. Aceasta avea probleme de sănătate şi se pare că acestea se agravaseră după ce suferise de o formă destul de gravă de Covid-19.

Sâmbătă, Alexandra şi partenerul său urmau să îşi unească destinele. Cu doar câteva ore înainte de nunta, tinerei i s-a făcut rău. Speriat, cel care trebuia să îi devină soţ oficial a sunat la 112 pentru a cere ajutor.

Disperat, tânărul nu a mai aşteptat medicii, şi-a luat iubita în maşină şi a plecat spre spital. Pe drum s-a întâlnit cu ambulanţa şi imediat au început şi manevrele de resuscitare.

„Eram împreună de trei ani, aveam planuri de viitor, am început o casă, aveam planuri să avem copii, era însărcinată în luna a 8-a. S-au dus toate. Ieri trebuia să avem nunta, azi eu caut sicrie. Trebuia să fie mireasa mea şi nu mai e. O îmbrac în mireasă pentru altceva. Eu nu mai am nimic. Tot ce am avut mi-a luat Dumnezeu deodată”, povesteşte soţul Alexandrei.

Tânăra avea probleme de sănătate

Alexandra a fost internată în spital după ce se infectase cu Covid-19, însă de data de 2 august a ieşit la cerere. S-a externat pentru că îşi dorea să organizeze până la ultimul detaliu nunta.

De asemenea, tânăra era în evidenţa medicilor din cauza mai multor afecţiuni cardiace.

„Avea nişte probleme la inimă. Avea valvă din metal pusă din 2010. De când a rămas însărcinată i-au schimbat tratamentul şi starea de sănătatea era bună, că mergea regulat la cardiologie. De câteva zile a început să se simtă puţin rău, dar nu s-a arătat. A zis că nu e grav şi să facem cumva să facem nunta, să nu anulăm. Tare şi-a dorit să fie mireasă”, a mai povestit soţul Alexandrei.