O femeie în vârstă de 34 de ani trăiește clipe de groază, după ce iubitul agresiv i-a smuls din sânul familiei fiica în vârstă de 8 ani. Bărbatul i-a luat fetița în urmă cu cinci luni, iar, de atunci, femeia a început să aibă probleme de sănătate. Din cauza stresului, acesteia i-a căzut părul. În cadrul unei emisiuni de televiziune, a povestit prin ce calvar trece în prezent. Tatăl fetiței susține că femeia de 34 de ani nu ar fi în stare să își crească micuța, deși, de-a lungul timpului, a dovedit contrariul.

”Mi-a zis ca sunt o mamă care nu știu să-mi cresc copilul, 8 ani am știut, acum nu. M-am dus cu poliția, a tras de copil și a băgat-o cu forța în curte. Toate certurile ar fi pornit de la faptul că fostul iubit nu ar fi acceptat copilul pe care ea îl are din altă relație. M-a luat la bătaie după ce am venit de la spital, m-a apucat de umăr, mi-a dat doi pumni în umăr, m-a acoperit cu brațele lui și mi-a dat la burtă cu pumnii”, a spus ea.

De asemenea, femeia se confruntă și cu probleme de sănătate. Din cauza stresului, acesteia i-a căzut părul: ”De la un stres mi-a căzut părul din cap și 8 ani de zile nu îmi permiteam să merg la medic pentru că trebuia să stau să-mi cresc fetița (…) Au fost zile în care nu mâncam ca să am ce să le pun pe masă copiilor”.

