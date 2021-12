Caz șocant! Un bebeluș a fost găsit mort într-un apartament. Cum l-au descoperit medicii legiști

Caz șocant în Anglia. Un bebeluș a fost găsit mort, într-o locuință, chiar de către vecinul său. Medicii legiști au rămas înmărmuriți când i-au descoperit trupul.

Un bebeluș a fost găsit fără suflare într-o pungă. Acesta fusese băgat într-un congelator. Descoperirea șocantă a fost făcută chiar de către niște vecini. Poliția a fost sesizată de un tânăr a cărui iubită a observat cadavrul bebelușului înghețat, într-o pungă, în casa vecinilor săi. Oamenii legii s-au prezentat imediat la locuința respectivă și au arestat două femei, una în vârstă de 45 de ani, alta în vârstă de 17 ani, fiind acuzate de uciderea pruncului. Incidentul a avut loc la proprietatea din Rossington, Doncaster.

Citește și CAZ ȘOCANT ÎNTR-O FAMILIE! O FETIȚĂ DE 4 ANI A FOST LĂSATĂ SĂ MOARĂ DE FOAME DE CĂTRE PĂRINȚI. CUM A FOST GĂSIT TRUPUL ACESTEIA DE MEDICII LEGIȘTI

Tânărul care a sunat la poliție: ”Copilul era în poziție fetală”

Tânărul care a alertat poliția a făcut o declarație despre acest caz șocant. Bărbatul a văzut și el în sufrageria locuinței că există o pungă de plastic care a fost scoasă din congelator, în ea aflându-se, de fapt, bebelușul. Bărbatul a mai declarat că micuțul se afla în poziție fetală.

„M-am gândit că trebuie să spună adevărul, dar a trebuit să merg să verific singur. Ea mi-a spus „este un copil mort” și atunci a închis. Am văzut în sufragerie o pungă de plastic, care fusese scoasă din congelator. Am apucat literalmente sacul pentru a mă uita și imediat mi-am dat seama că era un copil mort. Copilul era în poziție fetală. Se putea vedea că pielea era înghețată, iar picioarele erau degerate”, a declarat tânărul, arată The Mirror.

Sursă foto: Pixabay