Caz surprinzător în Italia. Un bărbat a fost condamnat la închisoare după ce și-a forțat mama să-și vândă bunurile pentru a plăti o prostituată din România

Caz șocant în Italia. Un bărbat și-a obligat mama să-și vândă bunurile pentru a plăti o prostituată română.

Un bărbat cu inițialele A.L. în vârstă de 48 de ani, din Valdagno (Vicenza), șomer și dependent de sex, a fost condamnat de judecătoarea Chiara Cuzzi de la Tribunalul din Vicenza (Veneto), la doi ani, trei luni și 20 de zile de închisoare.

Conform Il Giornale di Vicenza, acesta a fost găsit vinovat de infracțiunile de șantaj și rele tratamente aplicate mamei sale, în vârstă de 80 de ani. Amenințată de fiu, bătrâna a ajuns să-și vândă tractorul din curte pentru a-i plăti acestuia prostituatele, printre care și o femeie de naționalitate română.

Este o imagine detaliată a sărăciei umane și a dificultăților sociale, stabilită în timpul procesului solicitat de procurorul De Munari asupra bărbatului, printre altele arestat câteva luni pentru o altă poveste legată de prostituție.

Evenimentele care au dus la sentința recentă s-au petrecut în perioada ianuarie – mai 2019, într-un cartier situat pe dealuri, mai sus de Valdagno, unde mama și fiul trăiseră ani de zile singuri, după moartea soțului, respectiv tatălui.

În ultimii ani, A.L. și-a amenințat deseori mama cerându-i sume de bani. Pe 21 mai, în urmă cu trei ani, bătrâna speriată a vrut să sune la 112 dar fiul a împiedicat-o, i-a smuls telefonul mobil din mâini și a obligat-o să nu intervină.

Bătrâna, îngrozită, deoarece nu avea cei 2.000 de euro solicitați de fiu, s-a dus să ceară un împrumut de la o vecină. Apoi, în săptămânile următoare, ea a fost nevoită să găsească ospitalitate la o rudă, în timp ce fiul său începuse să vândă o serie de bunuri din locuință, și ca să nu vină mama lui acasă, să vadă, schimbase broasca ușii de la intrare.

Bătrâna a cerut ajutor de la serviciile sociale: „Dar mi-au spus că nu pot face nimic și m-au sfătuit să merg la carabinieri”, a povestit aceasta în sala de judecată. „Fiul meu, pe care l-am adoptat, suferă de o dependență de sex de ceva vreme” a explicat ea judecătorului.

„Astăzi încă mai locuiesc cu el, pentru că nu are bani, nu are serviciu, nu are unde să doarmă; nu vrea să ia medicamente, iar seara mă încui în camera mea, ca să fiu în siguranță”. Bătrâna a explicat că fiul ei iese cu prostituate de ani de zile; și că recent a cunoscut-o pe Alina, „o româncă, care a venit odată în cartier”.

Potrivit anchetatorilor, Alina este și ea prostituată dar A.L. era convins că este iubita lui; cei 2.000 de euro împrumutați de la vecin au servit, potrivit fiului, la plata unei operații urgente de care avea nevoie fiul Alinei din România.

„Fiul meu a venit să-mi spună să-i dau tot ce am, pentru că voia să se mute cu ea în România”; și din acest motiv inculpatul încercase să vândă până și lemnele de foc pe care familia le folosea iarna pentru încălzire.

„Are nevoie de bani pentru a plăti serviciile sexuale de care are nevoie în mod continuu. Nu știu dacă Alina profita de asta, adevărul este că de mult timp m-a amenințat pentru a-i da bani, cu care trebuia să plătească prostituatele”, a mărturisit bătrâna.

În apărarea inculpatului, avocatul Daniele Cavaliere a precizat că acesta are probleme de sănătate serioase dar nu au fost găsite niciun fel de certificate medicale anterioare.