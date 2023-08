Caz tras la indigo după moartea Alexandrei, tânăra mămică din Botoșani. Raluca Bucșă s-a rugat ore în șir de medicul ei să o ajute să nască: ”Abia mai pot vorbi”

Raluca și Andrei Bucșă, doi tineri din Botoșani, s-au luptat ani la rând să devină părinți. După nenumărate tratamente costisitoare și gânduri chinuitoare, femeia a reușit să rămână însărcinată și să ducă sarcina la bun sfârșit, fără probleme. Greutățile au început să apară în momentul în care a trebuit să o aducă pe lume pe fetița ei. Medicul nu i-a mai răspuns la telefon, iar ea a suferit dureri îngrozitoare până când a născut. Cazul ei este tras la indigo cu cel al Alexandrei, însă din fericire Raluca este în viață și se bucură acum de copilul ei.

Raluca și Andrei Bucșă s-au rugat ani la rând să devină părinți, iar visul li s-a împlinit după multe tratamente scumpe. Tânăra a rămas însărcinată după șapte ani de așteptare. Primul pas pe care l-a făcut, pentru ca sarcina ei să decurgă bine, a fost să-și caute un medic ginecolog care să o supravegheze în toată această perioadă. A găsit o doctoriță care profesa atât la Maternitatea din Botoșani, cât și în cabinetul ei privat, la recomandările unor apropiați. Doar că, atunci când a ajuns la fața locului, Raluca nu a fost primită cu empatie, fapt care a pus-o pe gânduri. Nici prin cap nu-i trecea că viața ei se poate schimba într-o clipă dacă alegea alt medic.

„Am rămas timp de 9 luni la doctorița inițială, la fiecare control eram plină de emoții. Ajungeam acasă cumva nemulțumită că era cam rece, iar la mesaje răspundea foarte, foarte greu. M-am gândit că este foarte, foarte ocupată, pentru că era și foarte recomandată și probabil așa sunt toți doctorii care au mulți pacienți”, a povestit aceasta, pentru Botoșăneanul.

Ultimul ecograf a fost făcut atunci când sarcina a atins pragul de 36 de săptămâni. Pe 13 martie 2022 era estimată venirea pe lume a fetiței Ralucăi, iar pe data de 14 martie doctorița a chemat-o la control la Maternitate. Era, de altfel, pentru prima dată când medicul i-a spus să se ducă acolo pentru consult. Restul investigațiilor fuseseră făcute în cabinetul privat al ginecologului.

„Pe 12 martie, în jurul orei 13:00 am ajuns la Maternitate cu apa ruptă. Mi-au făcut internare și am urcat în salon, aveam dilatație 1. Mi-au spus că sună ei doctorul meu, dar să-l sun și eu. Am sunat dar nu mi-a răspuns, am dat SMS, tot fără niciun răspuns. Am mai încercat să sun în repetate rânduri fără niciun răspuns, la un moment dat avea și telefonul închis”, a continuat Raluca.

Raluca a trecut prin adevărate chinuri înainte să nască

Din cauza fricii, Ralucăi i s-a făcut rău, iar tensiunea i-a urcat la 17. Atunci, asistentele i-au făcut o perfuzie pentru dilatație. „Tot veneau asistentele să verifice tensiunea, dar nu-mi zicea nimeni cât am. Nici asistentele nu au dat de doctoriță până la ora 18:00 când am înțeles că ar fi transmis să mi se bage perfuzie pentru dilatație. Zis și făcut. La ora 1:00 noaptea aveam dilatația 8 de două ore și copilul nu cobora. Dureri din ce în ce mai mari”.

La ora 1:10, Raluca a trimis primul mesaj către doctorița pe care a plătit-o timp de 9 luni, să-i supravegheze sarcina și să o ajute să nască. Nu a primit niciun răspuns. Puțin după ora 3, tânăra a trimis alt mesaj. Din nou, nu a primit niciun mesaj. La ora 4:18, femeia i-a scris iar pentru că nu mai suporta durerile îngrozitoare.

Era de 15 ore internată în spital. „De la ora 3:00 până la 3:30 am simțit efectiv că timpul s-a oprit în loc și înnebunesc de durere. La ora 4:00 a venit o asistentă să îmi ia sânge și a întrebat dacă am analizele făcute și tot atunci am auzit că vorbea cu altă asistentă că i-a spus doctorița să mă pregătească pe la 5:30 pentru cezariană, că vine ea și oricum cezariană îmi făcea de la început. Atunci am crezut că înnebunesc de durere și de nervi. Ceri să mi se facă perfuzie pentru dilatație de la ora 18:00 și mă ții în dureri ca pe un animal, ca până la urmă să faci cezariană”, a mai povestit aceasta, pentru sursa citată.

Doctorița nu a răspuns nici la ultimul mesaj. În acest caz, doctorul de gardă a ajutat-o să nască. „La ora 4:50 s-a născut minunea mea, cu voia Domnului. La naștere copilul a primit scorul 6. Nu am auzit-o plângând pentru că abia reușea să respire. Era vânătă toată. Doctorița neonatolog mi-a zis: o vedeți, dar nu e bine deloc. Mă rugam neîncetat cât îi făceau manevre să respire. Au pus asistentele să îmi sune doctorița să vină să mă coase. Și acum îmi amintesc cum a intrat cu un rânjet până la urechi: ți-am zis că la 5:00 naști. La copil nici nu s-a uitat. O oră a durat să mă coase și am simțit fiecare ac. Am stat până pe data de 15 martie în același salon, pentru că mi-a uitat înăuntru pansamentele”, a mai spus Raluca.

Ultimul mesaj transmis de Raluca Bucșă către doctoriță

Micuța Iustina Tedora a fost dusă de urgență la terapie intensivă. Mama ei a putut s-o vadă abia după trei zile de la naștere, din cauza stării de sănătate precare. În timpul nașterii, copila a avut cordonul ombilical înfășurat în jurul gâtului. Atât viața bebelușului, cât și a Ralucăi au fost puse în pericol. La o lună distanță de la naștere, Raluca a ținut să-i transmită un nou mesaj doctoriței, care i-a și răspuns de această dată, spunându-i să o nu mai deranjeze.

Pentru că medicul le fusese recomandat, cei doi părinți au decis să nu recurgă la ajutorul autorităților, concentrându-se pe problemele de sănătate ale copilei lor. Pentru că s-a zbătut să iasă vie din burta mamei, Iustina s-a ales cu niște malformații la inimă. Raluca a decis să facă publică abia acum povestea ei, după ce a auzit ce i s-a întâmplat Alexandrei, tânăra de 26 de ani, moartă la spitalul din Botoșani din cauza neglijenței medicilor. (VEZI AICI POVESTEA EI)

„Am simțit o revoltă foarte mare când am văzut că a murit Alexandra. De când am aflat de moartea ei în fiecare zi merg la proteste și particip activ acolo. Și vreau să fac publică povestea pentru că vreau să nu se mai întâmple și la altcineva. Pentru că anul trecut putea să fie soția mea. Luni au îngropat-o pe Alexandra și mâine pot fi alte mame. Plus alte povești și alte povești reale pe care le-am auzit din Maternitate de la soția mea, în care vin fetele de la țară, necăjite, vai de capul lor și unele strigă, altele nu strigă pe acolo, și vine infirmiera sau asistenta și-i spune: dar de ce urli, când ai stat crăcănată nu urlai? Astea nu sunt vorbe de spus. Eu sunt bărbat, dar probabil că în pielea unei mame care-și dorește un copil nu poți să știi exact ce e”, a mai explicat Raluca Bucșă, pentru Botoșăneanul.