Cazul incredibil al unei femei: a aflat că iubitul ei este, de fapt, fratele ei! Ce se întâmplă acum cu relația celor doi

Șoc și groază pentru o tânără care a făcut un test ADN comandat pe internet! Femeia a fost adoptată în copilărie, la fel și partenerul ei, astfel că cei doi au decis să facă teste ADN pentru a afla informații despre familiile lor biologice.

Însă rezultatele testului au fost neașteptate! Potrivit testelor ADN făcute de cei doi tineri care au o relație de șase ani, aceștia sunt frați! Descoperirea a fost un adevărat șoc pentru cei doi. Femeia și-a împărtășit povestea pe pagina Reddit “offmychest”, acolo unde a scris: “Tocmai am aflat că mă întâlnesc cu fratele meu biologic de 6 ani.”, notează .

Tânăra a aflat că este adoptată abia atunci când a intrat la liceu. La rândul său, iubitul și fratele tinerei a aflat că este adoptat tot în perioada adolescenței, iar acest lucru i-a apropiat și mai mult, pentru că au simțit că au ceva în comun.

“Relația noastră a fost și încă este grozavă. Ne-am înțeles foarte repede unul pe celălalt. Am fost atrași unul de celălalt rapid. Nu am întâlnit niciodată pe cineva și am simțit imediat atracție și familiaritate. Acum știu că acestea se datorează faptului că este fratele meu. Nu fratele meu vitreg. El este fratele meu cu adevărat.”, a povestit ea.

Ce se întâmplă acum cu relația celor doi

Amândoi au fost de acord, încă de la începutul relației, să nu aibă copii. Astfel, femeia spune că nu va fi nevoită să le explice copiilor care este adevărata relație dintre părinții lor.

“Nu vreau să mă confrunt cu riscurile de sănătate și să fiu nevoită să cresc un copil și ca el să știe că părinții lui sunt frați.”, a explicat ea.

Atunci când a scris postarea pe Reddit, femeia încă nu i-a spus iubitului ei că sunt frați biologici. Aceasta speră că s-a făcut o greșeală la testul ADN, însă oamenii au remarcat asemănarea dintre ei. Femeia le-a spus internauților că este speriată și nu știe ce să facă, mai ales că își iubește partenerul. Aceasta va face un test real în perioada următoare, dar se teme de rezultat.

Ulterior, tânăra a revenit cu un update, în care a menționat că iubitul și fratele ei a văzut rezultatele. Bărbatul nu vrea să intre în panică sau să ia o decizie până când nu vor merge să facă un test ADN real și cu rezultate sigure. Tânăra a observat că partenerul ei simte la fel de ciudat ca ea. “Pot spune că este speriat și a fost ciudat să stau în pat lângă el”, a adăugat ea.

