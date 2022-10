Cine se va ocupa de turma de oi, după ce Getuța s-a căsătorit: „Așa mi se pare normal”

Geta Sterp sau mama Geta, cum este cunoscută de toată lumea, a spus ce se va întâmpla cu turma de oi, pe care o are familia lui Culiță, după ce, Getuța, fiica ei, s-a căsătorit. Iată ce declarații a făcut.

Familia lui Culiță Sterp își câștigă existența, în mare parte, de pe urma creșterii turmei de oi. Până să se așeze la casele lor, cei care se ocupau de îngrijirea animalelor erau Culiță și Geta, sora lui. Pentru că viața acestora s-a schimbat, Culiță se împarte între cântări și rolul de soț și de tătic, iar Getuța, sora lui s-a căsătorit recent, mama Geta a rămas cu responsabilitățile gospodăriei. Acum, aceasta a spus ce se va întâmpla cu turma de oi, după ce ajutoarele s-au rărit.

Ce a declarat mama Geta

După ce s-a spus că soțul Getuței, Sebastian, i-a interzis acesteia să se mai ocupe de creșterea animalelor, mama Geta a declarat cum stau lucrurile, de fapt. Femeia spune că, atâta timp cât îi va permite timpul, Getuța va veni și se va ocupa , în continuare de îngrijirea oilor, până când vor apărea copii în viața ei.

“Băiatul acela, el nu are timp să meargă zi de zi la oi, că el chiar nu are timp. Ei au o afacere cu lemne, dar Getuța ține oile în continuare. Ea o să vină să ne ajute și la oi, atâta timp cât are ea disponibil, până când o să aibă copii.

Când o să aibă copii cred că lasă tot baltă, se ocupă doar de copii și creșterea lor. Așa mi se pare și normal, când ai copii mici să te ocupi de ei, nu bonă și nu nimeni. Mama e sfântă! Acuma aleargă și până la mine și mă mai ajută”, a declarat mama Geta, pentru Wowbiz.