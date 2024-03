Ce a făcut Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor, în prima lui zi de libertate. Nimeni nu se aștepta la asta!

Opt oameni și-au pierdut viața în urma incendiului cumplit de la Ferma Dacilor! Tragedia fără margini din ziua de Crăciun a lăsat multe familii îndoliate. Printre victimele nenorocirii se numără și fiul patronului de la complexul din Tohani, județul Prahova. Cornel Dinicu a avut probleme cu legea după incidentul de la pensiunea lui, iar acum se află sub control judiciar. Gestul surprinzător făcut de omul de afaceri la locul unde au pierit atâția oameni!

Cornel Dinicu a recurs la un gest neașteptat în prima zi de libertate, în care se află sub control judiciar. Patronul de la Ferma Dacilor a pus la cale o întâlnire cu prietenii, au făcut grătare și au plantat copaci în memoria victimelor. Opt oameni au sfârșit arși de vii în incendiul de la complexul din Tohani, deținut de Cornel Dinicu. La câteva luni de la nenorocire, aceștia s-au adunat la o ceremonie religioasă. Apoi, patronul complexului s-a apucat să planteze nuci în amintirea celor dragi, pierduți în flăcările izbucnite în ziua de Crăciun, anul trecut. În ajutor i-au sărit și alți apropiați, dar și necunoscuți.

Cornel Dinicu susține în continuare că nu este vinovat în cazul incendiului de la Ferma Dacilor. Acesta a recunoscut că se gândește în fiecare zi dacă a greșit cu ceva.

„Nu am greşit cu nimic! Nu am greşit cu nimic! Zilnic încerc să mă gândesc dacă am greşit cu ceva. Și ziua şi noapte. Poate că se duc şi pe pista mâinii criminale, sper să li facă treaba, să aflăm efectiv ce s-a întâmplat. Să ştiu dacă am greşit, plătesc!”, a continuat afaceristul.