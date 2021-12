Ce a făcut Mihai Petre după ce a câştigat „Asia Express”. Mesajul emoţionant transmis pe reţelele de socializare

Mihai Petre și Elwira au reuşit după multă muncă să câştige Asia Express sezonul 4. Pe lângă marele premiu cei doi au primit mai multe lecţii importante de viaţă şi au putut să se descopere. După acest moment glorios, celebrul dansator s-a întors la vechea lui pasiune și a simţit din nou emoţiile unei competiţii.

Mihai Petre a revenit pe scenă acolo unde cea mai mare pasiune a lui l-a chemat din nou. Coregraful nu a putut să stea departe de emoțiile competițiilor de dans.

Weekend-ul trecut, Mihai Petre alături de o echipă formată din noi tineri talentaţi a reprezentat România, la Campionatul Mondial și a ajuns în finală. Fericit de reuşita sa, acesta a publicat un mesaj pe reţelele de socializare.

„Ultima data când am încercat sa servesc România a fost weekendul trecut la Campionatul Mondial unde am reprezentat țara împreuna cu acești doi dansatori talentați si am ajuns in Finala. Am realizat încă odată cat de mândru ma simt când am șansa sa fac asta, si cat de importantă este unitatea si lucrul in echipa. Pentru ca a fost un efort comun, al unei echipe a României. Sper sa înțelegem asta, indiferent de locul și domeniul de activitate. Am fost la fel de mândru de fiecare data când urcam pe podium, ca sportiv, reprezentându-mi țara. Și sper sa rămân așa pana la sfârșitul vieții. La mulți ani, România!”, a transmis Mihai Petre pe reţelele de socializare.

Elwira a făcut senzaţie la „Chefi la cuţite”

În tot acest timp, soţia sa a făcut senzaţie la „Chefi la cuţite”. De Ziua Națională a României, Antena 1 a difuzat o serie de ediții speciale a emisiunii Chefi la Cuțite, ediții în care protagoniștii au fost concurenții la Asia Express, sezonul 4.

Concurenții au fost nevoiţi să gătească antreuri și un desert pentru invitații speciali – Nea Mărin, familia și câțiva dansatori care fac parte din ansamblul de dans de care se ocupă. Mâncarea a trebuit să fie cu totul deosebită, așadar concurenții și-au demonstrat talenul culinar și și-au depășit limitele.

Elwira Petre, soția lui Mihai Petre, care a făcut parte din echipa lui Florin Dumitrescu, s-a remarcat cu o rețetă de salată festivă, cu origini poloneze, asemănătoare prin modul de preparare cu salata boeuf. Elwira Petre a spus că știe rețeta aceasta din copilărie și ea o prepară acasă pentru familia ei an de an.

Sursă foto: Instagram