Cum a cucerit-o Mihai Petre pe soţia sa, Elwira? Unde s-au întâlnit pentru prima dată

Elwira și Mihai Petre, câștigătorii celui de-al patrulea sezon ”Asia Express”, ediția ”Drumul Împăraților”, au o poveste de viață pe care puțini o cunosc. Cum a cucerit-o Mihai Petre pe șoția sa, dar și unde s-au întâlnit prima data?

Mihai Petre și Elwira sunt căsătoriți de 13 ani, însă povestea lor de iubire nu seamănă cu cele în care dragostea la prima vedere a existat. Precum pașii de dans pe care îi calculează înainte de a-i pune în practică, așa a luat viață și relația lor. Totul a fost gândit ”la rece”, iar până să devină un cuplu au fost parteneri de dans. S-au îndrăgostit pe ringul de dans, însă au ajuns la altar abia după 8 ani:

„Povestea pe scurt sună cam așa: eu român, ea poloneză, ne-am întâlnit pe un teritoriu neutru – în Republica Moldova. Am dat o probă de dans. Așa ne-am cunoscut, eu rămăsesem fără partenera de dans, pentru că se accidentase, iar un prieten mi-a zis că știe o fată din Polonia care este în aceeași situație ca tine. Așa că ne-am întâlnit la mijloc, în Republica Moldova. Acolo am dansat 2-3 zile împreună, după care fiecare a plecat la el acasă. Am stat, am analizat și am zis că merită să încerc. După câteva luni de dans, am devenit și parteneri de cuplu”,a povestit Mihai Petre într-un interviu.

Mihai Petre și Elwira sunt părinții model pentru cele două fetițe

După 13 ani de căsătorie și 21 de ani de relație, Mihai Petre și Elwira și-au construit o carieră de succes și o familie pe măsură. Principiile și valorile comune au stat la baza unei conviețuiri armonioase și trainice. Cei doi coregrafi dansatori au împreună două fetițe superbe: Catinca, în vârstă de 9 ani, și Ariana, mezina familiei, în vârstă de 3 ani:

”De când s-a născut, am simțit că lucrurile s-au echilibrat, că familia e întreagă și că totul arată mult mai bine în patru. Am descoperit lucruri noi atât la mine, cât și la Catinca și la Elwira”, declara Mihai Petre, la scurt timp după venirea pe lume a mezinei familiei.

Când vine vorba de fetițele ei, Elwira este cea care se ocupă de tot ceea ce ține de o bună comunicare între părinte și copil. Este dedicată fetițelor ei și când vine vorba de educația lor, regulile sunt cât se poate de stricte:

”In fiecare seară le citesc fetelor mele. Cel puțin 20 min. Este deja o tradiție. Ariana adoră momentele asta. Cititul cu glas tare crează apropiere între părinte și copil, îi dezvoltă limbajul și învață să iubească cărțile. Chiar dacă Catinca are 7 ani și știe să citească singură, îmi place să-i citesc seara. Cum spune soaca mea: „copilul care citește este un adult care gândește”, scria Elwira Petre într-o postare pe Instagram.

Elwiera Petre este conștientă că o bună comunicare între ea și fetițele ei se contruiește în timp, cu multă răbdare și dedicare din parte parintelui. Este atentă la nevoile copiilor ei și atât cât îi permite timpul, soția lui Mihai Petre face tot posibilul să petreacă timp de calitate în compania micuțelor:

”V-ați jucat azi cu copiii? Relația dintre copil și părinte depinde 90 % de părinte. Da. Cred cu tărie că fiecare părinte ar trebui să petreacă măcar 15 min în fiecare zi ATENT fiind numai la nevoile copilului. Ei vor să fim lângă ei, să îi ascultăm cu adevărat și să înțelegem că problemele lor, care nouă ni se par mici pot fi împarțite mereu cu noi #mindfulness. Fără telefon, fără alte lucruri care ne distrag atenția.”, atrage atenția Elwira, într-o altă postare pe pagina ei.

Sursa foto: Instagram.ro