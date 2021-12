Diagnosticul care i-a șocat pe Elwira și Mihai Petre! Doctorii i-au spus că are o tumoare pe coloană: ”Am avut un moment foarte dificil”

Elwira și Mihai Petre, câștigătorii celui de-al patrulea sezon ”Asia Express”, ediția ”Drumul Împăraților”, au trecut prin momente extrem de grele. Soției cunoscutului coregraf i-a fost pus un diagnostic greșit, fiind vorba despre o posibilă tumoare pe coloană, lucru ce i-a alarmat extrem de tare pe cei doi soți, dar și pe familiile acestora.

Chiar dacă sunt mereu cu zâmbetul pe buze, Elwira și Mihai Petre au trecut prin momente extrem de grele. Soția coregrafului a povestit, în cadrul emisiunii ”Asia Express” – ”Drumul Împăraților”, drama prin care a trecut, după ce medicii i-au pus un diagnostic greșit, și anume tumoare pe coloană. Înainte de Marea Finală, soții au avut de făcut o oprire în cursă la Zidul Plângerii, acolo unde trebuiau să scrie pe foi un mesaj pentru persoanele dragi care au suferi mult în urma unei tragedii. Atunci, ochii celor doi concurenți s-au umezit instantaneu și au dau frâu liber emoțiilor pe care le purtau în suflet.

Mihai Petre a deschis un subiect dureros din viețile celor doi. Elwira Petre a fost, în urmă cu ceva timp, diagnosticată greșit de medici, aceștia spunându-i că ar avea o tumoare pe coloană. Atunci, familia s-a alarmat foarte tare și s-au temut de ce ar putea să urmeze. Din fericire, însă, Elwira Petre nu are probleme de sănătate, iar teama s-a dizolvat.

„Vreau să-ți mulțumesc că ai rămas puternică și sănătoasă, că m-ai speriat rău. Am avut un moment foarte dificil în care am crezut că Elwira are o problemă de sănătate iremediabilă. Cineva ne-a anunțat că Elwira este foarte bolnavă și că…”, a spus Mihai Petre în finala ”Asia Express”.

Atunci, soția lui a continuat: ”Că am o tumoare pe coloană, asta mi s-a spus, și Mihai a fost cel mai apropiat și cel mai bun cu mine. Numai la el mă gândeam în momentul acela. El, de fapt, a fost cel care m-a ajutat să trec peste, dar și să ne schimbăm total, dar total, gândirea despre viață”.

Elwira și Mihai Petre au câștigat ”Asia Express”, sezonul 4

Elwira și Mihai Petre au făcut o serie de declarații, după ce au câștigat cel de-al patrulea sezon ”Asia Express”. Cei doi au câștigat premiul cel mare în valoare de 30.000 de euro. Odată ce au aflat că au fost prima echipă care a ajuns la Irina Fodor, la Turnul luI David, au izbucnit în plâns, ținându-se în brațe. În momentul respectiv s-a creat o situație extrem de emoționantă.

Pe cel de-al doilea loc a sosit echipa formată din Emi și Cuza. O altă echipă care a așteptat cu sufletul la gură să vadă cine este marele câștigător al celui de-al patrulea sezon ”Asia Express„ a fost cea formată din Estera și Lidia Buble. Cele două s-au bucurat extrem de tare când au văzut prima echipă care sosește la Irina Fodor.

Sursă foto: capturi video Youtube