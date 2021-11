Ce vor face Elwira și Mihai Petre cu banii câștigați la “Asia Express”. “Acest premiu este pentru...” Le-au intrat în cont 30.000 de euro

Cel de-al patrulea sezon “Asia Express” a fost câștigat de echipa formată din Elwira și Mihai Petre. Cuplul a intrat în posesia marelui premiu de 30.000 de euro, iar banii vor fi folosiți în cadrul familiei.

Mihai Petre și Elwira Duda sunt ultimii eroi de la “Asia Express”, după ce au trecut în finală de echipa formată din băieții de la Noaptea Târziu, Emi și Cuza. Încă de la începutul emisiunii, cei doi au fost în mare formă și s-au înscris ca potențiali câștigători ai show-ului.

Cuplul a precizat că încă de la început competiția a fost foarte grea, dar cea mai dificilă etapă a fost cea dinaintea finalei. În ultimul act, fizic și psihic, cei doi au fost de-a dreptul epuizați. Dorul de copii, de asemenea, și-a pus amprenta asupra lor. Au reușit, însă, să iasă victorioși.

“Eu nu îmi imaginam că o să simt atâta emoție într-un show. Nu m-am așteptat, am avut momente care m-au terminat emoțional. Am avut momente bune, momente rele, momente în care am râs de am murit, momente în care m-am prostit, momente în care am plâns, momente în care am fost sus și apoi jos. Nu îmi vine să cred că am câștigat pentru că am avut tot felul de momente. Am început bine, am continuat mai puțin bine, dar am terminat cum nu se poate mai bine. Sunt cel mai mândru om acum”, a declarat Mihai Petre.

Elwira și Mihai Petre, câștigătorii “Asia Express”. “Nu există bucurie mai mare”

Elwira și Mihai Petre știu deja ce vor face cu cei 30.000 de euro pe care i-au câștigat la “Asia Express”. Îi vor pune “la bătaie” în cadrul familiei, neavând un plan bine stabilit cu suma care le-a intrat în conturi. Cele mai fericite sunt, cu siguranță, cele două fetițe pe care cuplul le are împreună.

“Acest premiu este pentru fetele noastre. Nu cred că există bucurie mai mare decât aceea de a fi un erou pentru fetițele tale”, a spus Mihai Petre.

