Ce a făcut o farmacistă din Craiova, după ce a primit o reţetă indescifrabilă: „Nu este deloc o glumă”

O farmacistă din Craiova a avut nevoie de ajutorul oameni pentru a descifra o rețetă dată de un medic neonatolog unei mame. Cea din urmă s-a prezentat la farmacie, să cumpere medicamentele respective, însă nimeni nu a înțeles ce scria, de fapt, pe foaia primită de la specialist. Așa că, Alina s-a gândit să ceară ajutorul altor farmaciști de pe un grup de Facebook. Zis și făcut! Ce răspunsuri a primit aceasta?

O farmacistă a decis să ceară ajutor pe internet, după ce nu a înțeles ce scria pe o rețetă primită de o mămică de la un medic neonatolog. Alina, farmacista din Craiova, a scris un mesaj pe un grup de Facebook, unde a atașat și foaia respectivă. După ceva vreme, cu ajutorul altor cadre medicale, misterul a fost deslușit. S-a aflat ce scrie, de fapt, în rețetă, însă ironiile nu au lipsit de la postarea făcută de craioveancă.

Alina a primit și răspunsurile de care avea nevoie, însă printre ele și-au făcut apariția și câteva comentarii ironice ori pline de revoltă ale unor internauți. Mulți au fost de părere că medicul respectiv ar fi putut fi mai atent atunci când a scris rețeta, mai ales că este vorba despre medicamente pentru un copil.

„Rp3 este tantum verde și Rp5 este xifia”, a răspuns Alina din Iași.

„R4 protectis 5 pic/zi, 10 zile”, a scris și Geanina din Buzău.

„La pct. 2 este Tantum verde spray 1 pufx3/zi – 5 zile. La 3: Protectis sau Zyrte 5 pic/zi – 10 zile. La 4: Nurofen 100mg/ml – 2,5 ml si ultimul cred că este Greentuss 2,5 ml x 3/zi”, a scris apoi Mihaela din București.

După ce s-a uitat încă o dată pe rețetă, aceasta a venit cu o completare: „La 4 mai degraba Xifia, 2,5 ml doza unica. Dar mai sigur ar fi sa reveniti măcar telefonic la medic, totuși sunt medicamente, nu bomboane”, a adăugat Mihaela.

După ce a văzut că mesajul ei a stârnit și un val de ironii, farmacista din Craiova a ținut să lămurească puțin situația: