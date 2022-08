Ce a făcut o videochatistă care a mers să îşi caute o garsonieră cu chirie în zona de nord a Capitalei: „A încercat diverse poziţii”

O videochatistă a mers să își caute o garsonieră cu chirie în zona de nord a Capitalei. La întrevedere au luat parte atât proprietarii imobilului, cât și agentul imobiliar, pentru a-i prezenta condițiile de închiriere a spațiului respectivă. Însă, la fața locului, aceștia au avut parte de un „spectacol” pe cinste. Amuzant, chiar!

Să vezi și să nu crezi! O tânără, care practică videochatul, a mers să îşi caute o garsonieră cu chirie în zona de nord a Capitalei. Acolo, aceasta s-a întâlnit atât cu proprietarii imobilului, cât și cu agentul imobiliar. Însă, întrevederea nu a decurs potrivit așteptărilor acestora, căci videochatista a avut un comportament care a stârnit amuzament și a ridicat semne de întrebare.

Directorul general al agenției imobilizare a povestit faptul că o tânără căuta în luna august o garsonieră pe care să o închirieze. Zis și făcut, au programat o oră de vizitare.

Tânăra a întârziat nu mai puțin de 40 de minute la întâlnirea cu proprietarii și agentul imobiliar. Descrierea atribuită, însă, e din benzile desenate: ”Cu o întârziere de 40 de minute apare la adresă, la întâlnirea cu agentul, care era pe punctul de a își pierde răbdarea. Coboară dintr-un taxi Logan o făptură la 1.50m, decolorată la păr, buze „lucrate” (nu se știe exact dacă la salon sau la domiciliu într-o dispută domestică) și îmbrăcată cu o rochie minusculă albă. (…) Tânăra începe din start să se plângă de lipsa aerului condiționat din taxi și pare că ne confundă cu ANPC. Apartamentul pe care urmează să îl vizioneze are vedere la piscină, e la parter, are gradină, e modern, preț de 400€ pe lună”.

Vezi și DE LA CAFENELE, LA VIDEOCHAT! CUM A REUȘIT CLAUDIA SĂ SE ÎMBOGĂȚEASCĂ ÎN PANDEMIE, DUPĂ CE S-A ANGAJAT ÎN DOMENIUL PENTRU ADULȚI: „NU MI-E JENĂ”

Videochatista și pozițiile din pat

Povestea, însă, nu se încheie aici. Se pare că tânăra le-a oferit atât proprietarilor, cât și agentului imobiliar un „spectacol” care i-a lăsat cu gurile căscate.

”Intrăm în apartament și o invităm să intre în toate camerele și să pună orice întrebare că doar asta e scopul vizionării. A pus doar două:

1. Se pot schimba draperiile să nu se vadă nimic în casă?

2. Se poate schimba salteaua? (Asta după ce s-a lungit cât era ea de scundă pe pat de față cu proprietarii și a încercat diverse poziții mai mult sau mai puțin anatomice)

Am ales calea diplomației și a rămas că ne auzim (motivând că nu mai avem momentan cum să facem alte vizionari). Ne-a rugat să îi chemăm un taxi și am așteptat să îi ajună cursa, timp în care, foarte dezinvoltă ne spune: ‘să zicem că aș face videochat, e ok aici, dacă schimbă draperiile, n-am probleme nu?”. Am înghițit în sec și am asigurat-o că meseria ei e safe with us. Când a ajuns taxiul a constatat că nici Loganul asta nu avea AC”, a mai povestit directorul agenției imobiliare pentru Click.

Citește și CAZ ŞOCANT ÎN IAŞI. UN BĂRBAT ŞI-A OMORÂT SOȚIA ÎN BĂTAIE PENTRU CĂ NU MAI CÂȘTIGA BINE LA VIDEOCHAT

Sursă foto: Pixabay