Ce a făcut un român pe o plajă din Grecia?!Toți turiștii au fost luați prin surprindere

Suntem în plin sezon estival, iar în ciuda pandemiei, oamenii au luat cu asalt litoralul. Și în acest an destinația preferată de vacanță a românilor a fost litoralul grecesc, iar unul dintre conaționali și-a făcut intrarea într-un mare fel. Un român a uimit litoralul grecesc.

Povestea unui român pus pe distracție a devenit virală pe rețelele de socializare. Într-un grup de Facebook un bărbat a povestit o întâmplare de pe litoralul grecesc, iar protagonistul poveștii a fost chiar un român. Se pare că pofta de distracție și voia bună l-au cuprins și a ținut să facă cinste întregii plaje.

Ce a făcut un român pe o plajă din Grecia?!

Românii știu să dea drumul la distracție, iar asta a demonstrat-o un bărbat care a apărut pe o plajă din Grecia cu un întreg arsenal. În doar câteva secunde a instalat un mini bar și a dat de băut tuturor, chiar și angajații hotelului s-au ales cu câteva cocktailuri.

„Am o povestioară nostimă.. Noi stăm pe o singură plajă. Nu ne mai plimbăm pentru că nu mai are rost. Am fost în tinerețe cam peste tot. Poate am și obosit. În fine…pe plajă în fiecare zi, în afară de clienții hotelului, vin navetiștii, hoinarii și migratorii.

Nu sunt malițios, am trecut cu toții prin toate etapele. În fine… într-o zi, pe la 8, 8 și ceva apare un grup de conaționali. Cam vreo 4 familii. Se așează și își văd oamenii de treabă, mult mai civilizați decât ar rezulta din comentariile de pe grup. Un bărbat… cam la vreo 40 – 45 se așează tacticos mai departe nițeluș de familia ocupată cu diverse și începe să aducă de la mașină sarcofage.

Din nou, nu sunt malițios, am trecut și eu ca și alții prin faza cu sarcofagul (lada frigorifică plină cu bere sau altele). Și aduce. Și iar aduce. Și aduce iar. Vreo 6-7 lăzi de diverse dimensiuni, pe care le așează ordonat de jur împrejur.

Nu voiam să fiu nepoliticos, dar adevărul este că mă cam holbam…Ce drac face ăsta cu atâtea sarcofage !! Bun. Și omul desface lăzile și începe să scoată ordonat pe o măsuță, adusă și aia din portbagaj. Pahare, paie, șervetele, farfurioare. Un tocător, cuțite lămâi și portocale și niscaiva verdețuri. Zic că mentă era. Și un pepene galben”, se arată în postarea unui bărbat, pe un grup de Facebook.

Românul a dat drumul la distracție

„Nu eram noi mulți la ora aia pe plaja hotelului (la San Antonio Kamari Beach), dar cam toată lumea începea să întoarcă capul. Tot ce făcea era complet ignorat de grupul din care făcea parte. Și omul se apucă…și face un Aperol spritz…și un Mojito. Și se uită glonț la mine. Poate că mă zgâiam cel mai nesimțit. Poate de aia…..Un cocktail vreți ?? , întreabă .

Mască rămân. Omul repetă și ..mă ridic spre disperarea nevestei și iau Aperolul. Să fim fericiți, zice omul. Da nevasta nu vrea…că fac de toate. Și cu paharul în mână mă uit la sarcofage….rom, Bacardi, Havana, Captain Morgan, șampanii, Proseco, Grenadine, Cola, Coniac, gheață…draci, ce mai avea pe acolo. Am uitat să spun că nu era neam vreo afacere. Omul făcea cocktailuri și le împărțea la lume.

Moca…În 20 de minute, toată plaja era cu paharul în mână. Erau și doi nemți…ăia chiar nu înțelegeau nimic. S-au trezit și ăia cu un pahar de Cuba Libre în mână…Nu am văzut om mai fericit. În fine, eu de lângă el, la al treilea pahar eram oricum fericit.

Într-un timp apare și fătuca de la hotel, aia care lua taxa de șezlong și comenzile. Nu știu ce zice, dar pleacă și aia cu două pahare. Cam așa …….A fost frumos. Rar mai face cineva ceva pe degeaba sau să nu fie la necaz. Uite. Uite un român. Na…”, a încheiat bărbatul.

Internauții au apreciat imediat postarea, care a devenit virală. În timp ce unii s-au arătat sceptici cu privire la veridicitatea poveștii, alții au felicitat inițiativa românului.

Sursa foto: pexels.com