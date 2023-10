Ce a fost nevoit să îndure Cătălin Măruță din partea Evei, fiica sa. Imaginile au apărut pe Tik-Tok-ul prezentatorului de la Pro TV

Cătălin Măruță și Andra s-au căsătorit în 2008 și de atunci trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi sunt împreună de ani buni și par de nedespărțit. Relația lor merge ca pe roate, iar din rodul iubirii lor s-au născut David (12 ani) și Eva (8 ani). Copila are o relație foarte strânsă cu tatăl ei, iar filmările amuzante cu ei cuceresc internetul de fiecare dată. La fel s-a întâmplat și de curând când fetița a pus la cale o ședință de îngrijire, model fiindu-i chiar prezentatorul de televiziune. Ce a fost nevoit să îndure moderatorul din partea micuței?

Cătălin Măruță are o relație foarte specială cu David și Eva, cei doi copii ai lui. Ce-i drept, fetița rămâne preferata multora, pentru că este o fire amuzantă și descurcăreață, ținând cont de vârsta pe care o are. Prezentatorul TV nu ezită să-i facă toate poftele, indiferent despre ce este vorba. De multe ori, moderatorul o surprinde pe copilă în diverse ipostaze și o postează în mediul online, unde îi lasă pe toți fără cuvinte. Are doar opt ani, însă Eva deja este o vedetă a internetului.

Cătălin Măruță s-a lăsat pe mâna fiicei lui, Eva

De curând, aceasta și-a lăsat urmăritorii de pe TikTok fără cuvinte, după ce i-a făcut o rutină de „skin care” tatălui ei. Măruță s-a așezat comod, apoi a trecut la „stilist”. S-a lăsat pe mâna fiicei lui, care i-a pregătit o mască hidratantă pentru ten și un masaj de toată frumusețea. Prezentatorul de la Pro TV a vrut să împărtășească momentele frumoase și cu fanii lui, așa că a postat clipul pe internet.

„Iubesc serile astea!”, a scris vedeta de televiziune.

Mesajele nu au încetat să apară: „Tocmai mi-ați deblocat o amintire. La fel făceam și eu cu tatăl meu”/ „Pur si simplu o ador cea mai dulce fetiță”/ „Doamne, bucură-te de timpul ăsta, ai mei au crescut și sufăr după timpul trecut ce frumos a fost”/ „Cea mai superbă copilă”/ „Bucură-te de aceste momente, copiii cresc și îți va fi dor să vă mai petreceți timpul împreună”/ „Măruță, uite așa te fac copiii fericiți, bucurie, iubire și fericire alături de ei”/ „Un tătic fericit!”/ „Ești la stilist gratis”, sunt doar câteva comentarii ale internauților.