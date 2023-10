A renunțat Cătălin Măruță la emisiunea sa de mare succes? În ultima lună, nu a apărut niciun episod nou al podcastului vedetei Pro Tv

Fanii emisiunii „Acasă la Măruță” au fost puși pe jar după ce au observat că în ultima lună nu a apărut niciun episod nou. A renunțat Cătălin Măruță la show-ul de mare succes?

În data de 7 martie 2021, prezentatorul de la Pro Tv lansa primul episod al podcastului său, având-o invitată pe Teo Trandafir. Interviul a adunat peste un milion de vizualizări și a ocupat o bună perioadă primele locuri în trending-ul de pe Youtube, așa cum s-a întâmplat de altfel cu multe alte episoade. La aproape doi ani și jumătate de la începerea emisiunii, Cătălin Măruță ar putea renunța la aceasta.

În ultima lună, nu a apărut niciun episod nou ”Acasă la Măruță”

Ultimul interviu postat de Cătălin Măruță pe contul de Youtube al emisiunii a fost pe 1 august 2023. De atunci, nu a mai apărut niciun episod nou „Acasă la Măruță”. În schimb, în ultima lună au fost realizate două ediții best off. În general, acestea apar și în cazul emisiunilor tv, dacă proiectul respectiv fie ia o pauză, fie se termină definitv. Astfel că fanii podcastului au fost puși pe jar și se întreabă dacă prezentatorul Pro Tv renunță la show-ul din online. Nu este exclusă această variantă, mai ales că omul de televiziune are un program foarte încărcat, prezintă emisiunea La Măruță, se ocupă și de anumite proiecte ale soției sale, Andra, dar trebuie să își facă timp și pentru cei doi copii ai săi, Eva și David.

Emisiunea online avea un succes uriaș

Majoritatea episoadelor ”Acasă la Măruță” au ajuns în trending. Printre invitați s-au numărat nume importante din lumea mondenă, unele apariții chiar foarte rare, precum Laurențiu Reghecampf, Delia, Adrian Mutu sau Lucian Viziru. Aceste interviuri au propulsat podcastul direct în top. Așadar, și câștigurile au fost pe măsură.

“Cea mai mare realizare e, fie că îl cunoști pe invitat, fie că nu îl cunoști pe invitat, ceea ce faci acolo contează și merge când vezi că podcasturile tale intră în trending și, într-un an de zile, din aproape 40 de podcasturi, 25 au fost în trending! Am avut locul 1 în trending cu Laurențiu Reghecampf, am avut locul 2 în trending cu Oana Zăvoranu, am avut Andra și Delia în trending! Ca sumă aproximativă, nu știu, dar aș putea să zic că mulți vloggeri din ziua de astăzi ar putea să fie invidioși!”, ne-a declarat Cătălin Măruță, în exclusivitate.

Prezentatorul Tv a dat și detalii din culise despre invitații săi. În timp ce unii l-au pus în dificultate, cu alții a trăit momente unice.

“Invitați care mi-au plăcut foarte tare sunt mulți, pentru că fiecare a avut povestea lui într-un fel anume, m-am simțit bine cu Puya, am retrăit foarte multe momente, au fost multe lucruri faine, dar invitat care poate a apărut mai greu la podcast a fost Mihai Bendeac, pentru că a fost și toată conjunctura asta și e un tip care nu apare la podcasturi!”, ne-a mai spus Cătălin Măruță.