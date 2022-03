Cătălin Măruță este unul dintre cei mai longevivi prezentatori TV din România, care a debutat acum mai bine 20 de ani pe micile ecrane. Odată cu diminuarea interesului public pentru televiziune, moderatorul de la Pro TV a simțit nevoia de reinventare și a decis să urmeze drumul podcastului, acum fix un an. Soțul Andrei a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre banii câștigați din Youtube, dar și despre experiențele avute cu invitați precum Mihai Bendeac sau Puya.

Cătălin Măruță se declară mulțumit de opera sa de pe Youtube, întrucât unul dintre cele mai recente podcasturi ale sale, cu Laurențiu Reghecampf, a stat pe locul 1 în trending pentru mai multe zile, în două săptămâni înregistrând aproape 2,5 milioane de vizualizări.

“M-am simțit bine cu Puya!”

De-a lungul timpului, vedeta de la Pro TV a moderat mai multe formate, printre care “Tonomatul DP 2”, “Plaja lui Măruță” sau “Happy Hour”, însă acum pare să-și fi găsit zona de confort, cu libertatea pe care o oferă internetul, în raport cu televiziunea, despre care soțul Andrei susține că te îngrădește la nivel de timp, în dialogul cu invitații. În multele ediții pe care le-a moderat, Cătălin Măruță a avut o sumedenie de invitați, mai mult sau mai puțin „scandalizați” de retorica directă a prezentatorului. Cu unii dintre ei Cătălin Măruță este prieten, fapt ce i-a făcut pe interlocutori să se deschidă și să “dea tot din casă”.

Printre favoriții gazdei se numără Mihai Bendeac, care s-a lăsat extrem de greu până să ajungă “Acasă la Măruță”, dar și Puya, alături de care moderatorul a povestit mai bine de trei ore, întâmplări comune, petrecute de-a lungul anilor.

“Invitați care mi-au plăcut foarte tare sunt mulți, pentru că fiecare a avut povestea lui într-un fel anume, m-am simțit bine cu Puya, am retrăit foarte multe momente, au fost multe lucruri faine, dar invitat care poate a apărut mai greu la podcast a fost Mihai Bendeac, pentru că a fost și toată conjunctura asta și e un tip care nu apare la podcasturi!”, ne-a declarat, în exclusivitate, Cătălin Măruță.

“Mulți vloggeri ar putea să fie invidioși!”

Canalul lui Cătălin Măruță totalizează peste 32 de milioane de vizualizări. La un calcul simplu, de o mie de dolari pentru un milion de vizualizări, canalul ar fi generat pentru prezentator peste 32.000 de dolari într-un an, în afara contractelor de publicitate plătită.

Numele de pe lista podcastului au adus cifre notabile pentru canalul de Youtube al moderatorului, ajuns la peste 182 de mii de subscriberi într-un an de activitate intensă. Prezentatorul divulgă detalii din culise și susține că mai bine de jumătate dintre episoadele urcate pe canal au intrat în secțiunea de trending, fapt ce i-a rotunjit considerabil veniturile, nu doar din vizualizări, ci și din contractele de sponsorizare.

“Cea mai mare realizare e, fie că îl cunoști pe invitat, fie că nu îl cunoști pe invitat, ceea ce faci acolo contează și merge când vezi că podcasturile tale intră în trending și, într-un an de zile, din aproape 40 de podcasturi, 25 au fost în trending!

Am avut locul 1 în trending cu Laurențiu Reghecampf, am avut locul 2 în trending cu Oana Zăvoranu, am avut Andra și Delia în trending! Ca sumă aproximativă, nu știu, dar aș putea să zic că mulți vloggeri din ziua de astăzi ar putea să fie invidioși!”, a conchis Cătălin Măruță.

Sursă foto: Instagram.com