Dan Negru, la un pas de ceartă cu Cătălin Măruță. Care a fost motivul: ”E vârf pe monden, dar...”

Dan Negru a fost la un pas să se certe cu Cătălin Măruță. Prezentatorul TV a dezvăluit și motivul pentru care soțul Andrei s-ar fi supărat pe el.

În contextul pandemiei de coronavirus, mai multe vedete din showbiz-ul românesc s-au reorientat rapid și și-au îndreptat atenția către podcasturi. Iar unele dintre ele au avut parte de un succes răsunător. Este și cazul lui Cătălin Măruță.

În ciuda faptului că s-a certat cu câteva dintre vedete, iar acestea au refuzat să mai vină în emisiunea sa din cadrul trustului Pro TV, iată că alte personaje mondene i-au acceptat invitația în podcast. N-a fost, însă, și cazul lui Dan Negru. Prezentatorul TV a mărturisit că a fost la un pas să se certe cu soțul Andrei, deoarece a refuzat să stea la "povești" în cadrul podcastului "Acasă la Măruță".

”Nu mă duc la podcast-uri și le mulțumesc realizatorilor că m-au înțeles. Cu prietenul meu Măruță am fost la un pas de sfadă, Speak m-a înțeles din prima dar alții au rămas supărați pe mine.

Am fost la Andi, demult, la inceputuri. Îmi plac podcasturile. Damian s-a reinventat, Măruță e vârf pe monden, Mihai e radio-talk, pe Joe Rogan îl urmăresc de niște ani și țin pasul cu „Coin Talk” de pe Spotify. Podcasturile românești trebuie să se reinventeze. Multe nu s-au ridicat peste clasicele interviuri pe care le au televiziunea si radioul”, a mărturisit Dan Negru.

De ce a plecat Dan Negru de la Antena 1

Vestea că Dan Negru a părăsit Antena, după 22 de ani de colaborare, a căzut ca un trăsnet în showbiz-ul românesc. Mulți, însă, s-au întrebat care a fost de fapt motivul care a stat la baza deciziei radicale pe care a luat-o prezentatorul TV. Iar, recent, ”regele audiențelor” s-a confesat.

Dan Negru i-a spus adio Antenei, post pentru care a lucrat vreme de 22 de ani, după negocierile finalizate cu turcii de la Kanal D. A primit un salariu generos, dar și bonusuri consistente, însă o singură întrebare a stat pe buzele tuturor. Și anume… care a fost, de fapt, motivul plecării sale?

Dan Negru a dezvăluit, recent, ce anume l-a făcut să ia această decizie radicală când nimeni nu se aștepta: ”Vorbele tuturor care ma etichetau drept “cel mai longeviv”. Atunci m-am speriat pentru că mi-am dat seama că m-am oprit din evoluție la doar 50 de ani. Noi suntem generația care am intrat in media la 20 de ani și părem ca suntem de o viața pe ecrane. Așa ca am decis ca e vremea sa căutam și alte vieți, altfel ne vom plafona. Colegii mei au descoperit asta mai demult. Mie mi-a luat ceva vreme”, a spus Dan Negru pentru Spectacola.