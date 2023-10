Andra Măruță și-a dat afară propriul tată! Jurata de la Românii au Talent își explică gestul: „După ce l-am întâlnit pe Cătălin, am început să gândesc singură”

Andra Măruță are o legătură strânsă cu familia, iar tatăl ei i-a fost manager o bună perioadă de timp. În cadrul unui podcast, jurata de la Românii au Talent și-a deschis sufletul și a vorbit despre motivul pentru care și-a concediat tatăl, dar și despre începuturile relației cu prezentatorul Cătălin Măruță. Detaliile se află mai jos, în articol.

În podcastul moderat de Mihai Bobonete, artista a fost întrebată care a fost motivul central pentru care l-a concediat pe tatăl ei. În adolescență, tatăl ei i-a fost manager. Nu doar că se ocupa de aparițiile sale la evenimente, însă era și cel care gestiona banii pe care vedeta îi câștiga.

„Eu începusem să prind aripi ca și adolescentă. Până la 19 ani, tata se ocupa de mine. În momentul în care am început relația cu Cătălin, am început să gândesc și eu diferit. Am început să mă maturizez. În momentul în care l-am întâlnit pe Cătălin, am simțit că mă maturizez, că încep să gândesc că îmi doresc și eu un apartament al meu, că vreau ceva mai serios de la viață, de la relația mea cu Cătălin. Și tata a înțeles. A fost și este un om extraordinar, cu picioarele pe pământ, foarte chibzuit”, a spus Andra Măruță.

Jurata de la Românii au Talent: „Toți banii pe care îi câștigam erau gestionați de tata”

La vârsta de 19 ani, jurata de la Românii au Talent i-a mărturisit tatălui ei că își dorește să își achiziționeze propria casă. La vremea aceea, banii pe care Andra Măruță îi câștiga erau gestionați de părinte. Tatăl ei i-a făcut pe plac și a achiziționat un apartament. De altfel, când artista s-a decis să locuiască cu bărbatul care i-a devenit soț, părinții ei au rămas în locuința respectivă. Au locuit foarte aproape unii de ceilalți, la doar câteva străzi distanță.

„Eu la 19 ani, i-am spus că vreau să îmi cumpăr un apartament. Evident că, până atunci, toți banii pe care îi câștigam erau gestionați de tata. Nu mi-am pus niciodată problema. Orice îmi doream, tata îmi cumpăra. Dar în momentul în care mi-am dorit să îmi iau un apartament, tata a zis că da, împărțim banii, cu procent. Mi-am cumpărat apartament, unde au locuit ei, tata și cu mama. Eu stăteam la trei străzi distanță, când m-am mutat cu Cătălin”, a mai spus artista, în podcastul lui Mihai Bobonete.

A vorbit și despre ce reacție a avut tatăl Andrei Măruță, atunci când i-a spus că se căsătorește. La vârsta de 21 de ani, artista i-a mărturisit că urma să își lege destinul cu cel al lui Cătălin Măruță: „Tata a zis: «Păi, cum adică, la vârsta asta? Cariera…». Nu că nu a fost de acord, mi-a spus că dacă e prea devreme, așa și fratele meu”.

Andra Măruță a explicat cum i-a spus tatălui ei să se retragă: „Nu pot să zic că i-a convenit”

De altfel, Andra Măruță a explicat cum i-a spus tatălui ei că ar trebui să se retragă de pe poziția de manager.

„Pentru că are cardiopatie ischemică dureroasă și tot timpul se plângea că îl doare inima. Devenind mai stresantă meseria asta ca manager, am zis: «tată, poate e momentul să te retragi, să stai cu mama, să îți petreci bătrânețea mai liniștit». Nu pot să zic că i-a convenit, a fost greu pentru el să renunțe. Dar cred că ceea ce l-a făcut să facă pasul înapoi a fost Cătălin”, a mai povestit Andra Măruță în podcastul „Da, Bravo!”, moderat de Mihai Bobonete.