Cum o poreclește Andra pe mama lui Cătălin Măruță. Artista a dezvăluit ce fel de relație are cu soacra sa

Andra și Cătălin Măruță și-au unit destinele în mod oficial în urmă cu 15 ani, iar de atunci au o căsnicie fericită, completată perfect și de cei doi copii pe care îi au împreună. Aceștia se înțeleg de minune și pare că nimic nu îi poate despărții. Mai mult, Andra are o relație extrem de bună și cu socrii ei, iar pe soacră o consideră a doua mamă. Cele două se înțeleg de minune, iar artista chiar a venit cu un alint pentru mama lui Cătălin Măruță. Cum o poreclește pe aceasta?

Se știe că în cele mai mute cazuri, soacra și nora nu se înțeleg, iar războaie dure se poartă între cele două în multe dintre familii. Însă, există și excepții, iar asta o demonstrează perfect Andra. Artista are o relație foarte bună cu soacra sa, pe care o consideră ca pe o mamă. Încă din prima clipă, cele două s-au înțeles perfect și au dezvoltat de-a lungul timpului o relație minunată.

Mai mult, relația celor două este atât de apropiată, încât artista nu îi spune pe nume soacrei sale, ci o alintă într-un fel aparte. Andra a mărturisit că îi spune acesteia Mica și că legătura dintre ele este una puternică, așa cum mulți probabil că și-ar dori.

„Îi iubesc pe părinții lui Cătălin, îi consider și părinții mei de când ne-am căsătorit. Îi respect și mi-aș dori să ne putem vedea mai des, mai ales pentru că vreau ca Eva și David să fie apropiați de bunicii lor

Părinții noștri ne-au respectat alegerea și s-au bucurat pentru noi când i-am anunțat că ne-am îndrăgostit sau că ne vom căsători. Nu au venit cu sfaturi, ci mai degrabă s-au oferit să ajute. Mai ales când copiii erau mici, orice ajutor era binevenit! Nu avem genul acela de relație în care soacra să își certe nora sau ginerele, suntem o familie cu alte valori. Ne iubim și ne ajutăm unii pe alții”, declara Andra.

(CITEȘTE ȘI: SOȚII ANDRA ȘI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ AU GĂSIT O TÂNĂRĂ PLÂNGÂND. CE AU FĂCUT CELE DOUĂ VEDETE PENTRU A-I ÎNDEPLINI VISUL FANEI SUPĂRATE)

„M-au primit ca pe o fiică”

Așa cum spuneam, Andra a fost primită foarte bine în familia lui Cătălin Măruță, iar relația pe care a format-o cu socrii este una specială. Artista îi vizitează adesea și nu are niciun fel de reținere în fața lor. Chiar recent, cântăreața a mărturisit că pentru prima oară în viața ei când s-a bucurat puțin mai mult de băuturile bahice a fost chiar alături de socrii ei. Momentul a fost unul de excepție, căci vinul i-a dezlegat limba artistei, iar poveștile despre Cătălin Măruță au curs.

„Eram la Târgu-Jiu, la socrii mei şi stăteam la poveşti cu dânşii. Avem o relaţie extraordinară, mă iubesc foarte mult şi m-au primit în familia lor ca pe o fiică a lor. Ei bine, eu nu beau alcool, nu mă distrez mai mult dacă beau acest lucru. Cu apă plată mă distrez foarte bine.

Pe când eram la Târgu-Jiu, la socrii mei, am acceptat să beau un pahar de vin, apoi al doilea, şi, ce crezi, m-am ameţit pentru prima dată în viaţă mea, aşa că socrii mei au auzit atunci din gura mea cele mai tari poveşti despre Măruţă. Am povestit tot ce trebuia şi ce nu trebuia. Aşa că a fost cu plâns şi cu râs în seara aia. Uşor-uşor însă, după o jumătate de oră, am şi adormit”, a povestit Andra.

(VEZI ȘI: CE A PĂȚIT FIICA FAMILIEI ANDRA ȘI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ LA ȘCOALĂ. EVA A CONFUNDAT PRIMA ZI A NOULUI AN ȘCOLAR ȘI A AJUNS LA CURSURI MAI DEVREME CU 24 DE ORE VIDEO)