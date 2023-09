Ce a pățit fiica familiei Andra și Cătălin Măruță la școală. Eva a confundat prima zi a noului an școlar și a ajuns la cursuri mai devreme cu 24 de ore VIDEO

Se poate spune că nu trece nicio zi fără ca familia Măruță să nu treacă prin noi ”aventuri”. De data aceasta, la mijloc a fost prinsă Eva. Nu doar cea mică, dar și Andra și Cătălin s-au prezentat la deschiderea anului școlar cu 24 de ore mai devreme. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare.

Într-un videoclip postat pe TikTok, sub denumirea ”Când încurci prima zi de școală”, Cătălin Măruță face haz de necaz și prezintă cu lux de amănunte confuzia prin care a trecut toată familia, de la mic la mare, în prima zi de școală a Evei.

Ce a pățit fiica familiei Andra și Cătălin Măruță

Cu doar câteva zile în urmă, Eva a confundat prima zi a noului an școlar și a ajuns la cursuri mai devreme cu 24 de ore: ”Ieri am plecat la școală și am fost entuziasmați că începe prima zi de școală. Stați să vedeți”. Videoclipul continuă cu imagini din ziua anterioară. ”Cu o zi în urmă… Stați pe loc să facem prezența. Cineva pleacă la școală. Aici avem clasa a 4-a, ai voie (n.r îi spune Evei) cu pantaloni scurți pentru că ai ora de sport azi. David începe a doua zi de școală.” Imaginile se întrerup în momentul în care toată familia se află în fața casei înainte de a pleca spre școală.

Eva Măruță, actriță la doar 8 ani

Încă de la primele apariții pe rețelele de socializare, Eva Măruță s-a prezentat ca fiind un copil cu un uriaș potențial în fața camerelor de filmat. Și așa a fost. Fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță de la Pro TV a devenit un mic star în mediul online, iar de curând și în cinematografe. La finalul lunii august, Eva a apărut într-un proiect cinematografic de comedie: „Tati part-time”, unde o va interpreta pe Maya, personajul principal.