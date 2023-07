Ce a găsit Cristian Popescu Piedone într-un azil de bătrâni clandestin din Capitală: „Nici la WC public nu miroase așa”

După ce au ieșit la iveală condițiile inumane în care erau ținuți bătrânii din ”azilele groazei” din Ilfov, Voluntari, un nou caz similar a fost descoperit în București. În urma unui control făcut de către Cristian Popescu Piedone s-au descoperit o serie de nereguli.

Sâmbătă, 15 iulie 2023, Cristian Popescu Piedone și Diana Artene, Prefectul Capitalei, au luat la verificat mai multe cămine de bătrâni din Capitală, în sectorul 5. Oamenii legii au descoperit că bătrânii din azil locuiau într-un miros greu de suportat, în mizerie, iar vasele cu mâncare erau depozitate pe jos. Pentru traiul în condiții mizerabile și lipsa îngrijirii adecvate, bunicii și familiile lor plăteau către patronatul centrului bani grei: 4.000 lei taxa, 500 de lei pentru scutece/lună.

Condiții unimane găsite de Cristian Popescu Piedone într-un azil de bătrâni din București

Totodată, aceștia au descoperit faptul că azilul nu avea nicio autorizație de funcționare din partea autorităților și nici documente din care să reiasă numărul de persoane cazate în centru. Cristian Piedone a sesizat imediat Prefectura Capitalei.

„Din păcate sus nu se poate respira. Nu are licență. Nici într-un WC public nu miroase așa. Nu ne iese matematica, hârtii nu sunt, acte nu sunt. Ei spun că sunt 24, noi am găsit mai puțini”, declară Cristian Popescu Piedone.

Totodată, potrivit Prefectului Capitalie, 15 bătrâni vor ajunge la Spitalul Colțea, urmând ca cei care se pot deplasa singuri să fie duși la o altă unitate de îngrijire.

„Nu am observat niciun fel de traume, mă refer la lovituri, dar rămâne de văzut. Îi vom duce la Spitalul Colțea pe 15 dintre ei. Ceilalți, cei care sunt pe picioarele lor, și care pot să fie duși într-o unitate de îngrijire îi vom duce, deocamdată, la Sfântul Luca. Au fost și câțiva aparținători care au venit și au luat bătrânii acasă. Nu puteți să vă dați seama cum miroase acolo. Am găsit doar două persoane care au grijă de 24 de bătrâni. Nu au carte de muncă. Una dintre dumnealor ne-a spus că este asistent medical, dar a recunoscut că nu are atestat. Mâncarea a fost adusă și a fost pusă pe jos”, a precizat prefectul Capitalei.

În urma unor controale din mai multe locații aflate în subordinea DGASPC (sector 5), Piedone a făcut public, vineri, 14 iulie 2023, câteva nereguli întâlnite într-un alt centru particular de îngrijire persoane vârstince.

„M-a dezgustat și peisajul întâlnit într-un centru particular de îngrijire persoane vârstnice, de pe Pieptănari! L-am vizitat datorită unui cetățean care mi-a reclamat că administrația respectivului centru are prea puțin personal în raport cu numarul mare de bunici pe care-i are în grijă. Și… bine am făcut! Reclamația… s-a dovedit corectă! Am constatat că personalul era, într-adevăr, insuficient! Vreo 7-8 angajați, cu tot cu bucătar, pentru… 53 de bunici.

În plus, am aflat că doar DOI angajați supraveghează bunicii pe timpul nopții. Mi s-a transmis că personalul este ajutat de voluntari! Asta este bine, tot respectul meu pentru cetățenii care fac voluntariat! Dar… voluntarii ajung când au timp și… nu stau noaptea, din cât ma pricep! Nu mi-a plăcut nici mirosul de urină care persistă în incinta! Nu mi-a plăcut nici aglomerația de bagaje și alte produse din unele camere! N-am dreptul să iau nicio măsura! Am însă dreptul să constat și să sesizez instituțiile abilitate! Am sesizat Prefectura Capitalei! Continuăm munca, în stilul Piedone! Continuăm să facem imposibilul… posibil! Cu respect și cu recunoștință, primarul Piedone.” a spus edilul pe Facebook.

