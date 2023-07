Ce a găsit o tânără din București în faimoasa shaormă a lui Dorian Popa. Când a mușcat din ea, să cadă din picioare

În urmă cu un an, Dorian Popa dădea lovitura cu un preparat îndrăgit de toți românii: shaorma! Atunci artistul devenea imaginea unui celebru lanț de restaurante tip fast-food și crea propriul lui sortiment. Preparatul a devenit de atunci din ce în ce mai consumat de oameni, însă recent, o clientă s-a confruntat cu o situație neplăcută. Femeia a povestit pentru CANCAN.RO ce a descoperit printre ingrediente.

Shaormeria Băneasa a devenit un loc din ce în ce mai popular, după ce Dorian Popa a creat propria lui variantă de mâncare. Oamenii au fost curioși să încerce preparatul, ba mai mult, în prima zi de la lansare, comenzile au curs pe bandă rulantă.

Recent, pe adresa [email protected] o cititoare ne-a povestit despre experiența neplăcută prin care a trecut, după ce și-a comandat shaorma lui Dorian. A consumat o parte din mâncare, femeia a constatat că printre ingrediente și-a făcut loc o insectă.

Clienta a mers ulterior să ceară explicații vânzătorilor de la fast-food, însă, potrivit declarațiilor ei, atitudinea lor nu a fost cea la care se aștepta.

„Aseară am comandat prin Tazz shaorma de la Băneasa cea a lui Dorian. Și în ea am avut neplăcerea să găsesc o insectă după ce am mâncat una pentru că așa mi-am dat seama. Am mers la shaormerie, iar comportamentul celor de acolo lasă de dorit. Ne-au luat în derâdere. Țin să menționez că eu sunt și mama și aseară mi-a fost foarte rău, mâncarea, pe lângă insecte, a fost veche și nu mi se pare normal așa ceva.

Iar personalul mi-a spus: „Sunați la ANPC ce să va facem noi?” și ne-au dat afară”, ne-a declarat clienta.

Contactat, artistul ne-a dezvăluit în exclusivitate că el este doar imaginea brand-ului și nu ne poate oferi un răspuns în legătură cu această situație: „Eu sunt doar brand ambasador. N-am nicio treabă”, a spus Dorian Popa pentru CANCAN.RO.

Ce conține shaorma Hatz de la Shaormeria Băneasa

În urmă cu un an, înainte de lansarea preparatului culinar, artistul declara în mediul online că orice shaorma Hâtz conține usturoi, însă rămâne la alegerea fiecăruia dacă dorește sau nu în farfurie ingredientul ”vedetă”.

„Va fi şi picantă, dar şi nepicantă. Orice shaorma Hâtz va avea usturoi. Evident că la alegerea voastră puteţi scoate usturoiul, dar eu zic să nu”, spunea Dorian Popa pe TikTok.

Ingredientele pe care le conține shaorma Hâtz: cartofi (120g), carne (150g), varză (85g), castraveți (50g), ceapă (20g), pătrunjel (10g), roșii (60g), sos de usturoi (20g), ketchup (20g). În momentul de față, shaorma Hâtz costă 31 de lei.