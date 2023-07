„Mamișor” a lui Dorian Popa, clipe dramatice! Celebrul vlogger a trăit un moment terifiant în urmă cu doi ani, când mama sa a ajuns pe mâna chirurgilor

În anul 2021, Dorian Popa a trecut prin clipe tensionate. Celebrul vlogger a stat în tensiune pentru că „Mămișor” a lui a ajuns la operație. Mama actorului a avut o piatră la rinichi și a ajuns pe mâinile medicilor. Întreaga poveste a fost expusă de artist, de la spital.

Mereu cu zâmbetul pe buze, plin de viață și de optimism, Dorian Popa rar este văzut supărat. Acum doi ani, însă, nu putea să fie fericit pentru că știa că „Mămișor” nu este bine. Și-ar fi dorit să o vadă acasă după operație, dar a fost nevoită să mai stea o zi internată.

„Cel mai nașpa lucru la Bucureștiul ăsta e când știi că trebuie să ajungi cu maică-ta de urgență la spital, de urgența aia mare și nu poți să faci nimic pentru că Bucureștiul e blocat. Și ce crezi? Dacă bagi și tu o avarie și încerci să te descurci și tu un pic încep să te înjure toți că cine să se gândească atunci că tu ai o urgență”, a declarat artistul, la vremea aceea.

Ce spunea Dorian Popa despre starea de sănătate a lui „Mămișor”, după operație

Pentru a-și ține fanii la curent, cântărețul a făcut chiar un vlog cu mama sa care avea 65 de ani atunci, 67 acum. Cu acest prilej, „Mămișor” a explicat că făcuse piatra de la rinichi, de 14 milimetri, din cauza consumului de lactate.

„Am fost foarte norocoasă că am un ureter suficient de larg încât au putut intra să-mi prindă piatra, care se prinsese în pereți”, a spus Luminița Popa.

„Mămișor” a fost și „Tătișor” pentru artist și fratele său

Pe vremea când Dorian Popa avea 18 ani, tatăl lui și al lui Ciprian a decis să se rupă de familie. De atunci, mama lor a preluat și rolul patern. A reușit să se descurce și să crească doi băieți, unul ajuns medic, iar celălalt, vedetă.

„N-aş spune că i-am crescut chiar singură, m-au ajutat bunicii. Au fost nişte situaţii în familia noastră. De prin 2006 noi am rămas doar noi trei. Am fost şi mamă şi tată şi mi-a plăcut acest rol. (…) Acesta a fost destinul nostru. Tatăl lui ne-a părăsit, am suferit, dar pentru că sunt o luptătoare, marele meu noroc a fost sprijinul lui Dorian şi al lui Ciprian. A fost un moment în care tatăl lui a încercat să îi împartă. El nu a acceptat că eu rămâneam cu copiii”, spunea, în urmă cu ani buni, Luminița Popa.

