Ce a găsit o tânără pe mașina sa din parcarea unui supermarket, după ce a fost urmărită de un individ dubios. A tras un semnal de alarmă pentru toate femeile: „Traficanților nu le pasă câți ani ai”

În ultima perioadă, tot mai multe persoane s-au orientat către platforma online TikTok, acolo unde aleg să povestească diverse întâmplări din viața lor. O tânără pe nume Haley West din SUA a avut parte de o experiență cel puțin traumatizantă.

În zilele noastre, să fii femeie a devenit o adevărată provocare. O tânără din SUA a tras o sperietură groaznică după ce a sesizat că un individ începe să o urmărească în parcarea unui supermarket. Dorindu-și să tragă un semnal de alarmă pentru toate femeile, Haley a făcut un clip video pe care l-a postat pe contul ei de TikTok, în care a explicat, cu lux de amănunte, întreaga întâmplare.

Haley a plecat dintr-un supermarket și s-a îndreptat către mașina sa, pe care o lăsase în parcarea din fața magazinului. Încă terifiată, tânăra a mărturisit că, la un moment dat, un bărbat a început să o urmărească insistent.

„Efectiv acum am pielea de găină, mi s-a întâmplat cel mai ciudat lucru. Am ieșit de la Fresh Thyme și m-am îndreptat către mașina mea, aflată acolo în parcare. Am văzut un tip care mergea cam aproape de mine, se apropia tot mai mult și mă tot întreba cum mă cheamă.

L-am ignorat complet și am continuat să merg, însă și el a continuat să mă urmărească. S-a îndreptat spre mașina mea, dar nu am reacționat, pentru a nu-și da seama că este a mea, deși cred că știa deja acest lucru” a spus Haley, încă șocată de cele trăite, potrivit mirror.co.uk.

În loc să urce în mașină și să plece, Haley a traversat strada și a mers la un magazin, după care s-a întors la mașină, găsind un lucru ciudat.

„Când m-am întors la mașină, pe capotă era o sticlă cu apă. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. E foarte important să fii atentă, mai ales dacă ești femeie” a mai spus tânăra.

Sticla de apă lăsată pe capotă, semnal de pericol

Clipul postat de Haley pe TikTok a stârnit fel și fel de reacții, iar o tânără pe nume Elle s-a grăbit să împărtășească cu urmăritorii săi un episod similar. Detaliul-cheie? Sticla cu apă de pe capota mașinii sale.

„Haley a fost urmărită de un bărbat, iar după ce s-a întors la mașina ei, a găsit o sticlă cu apă pe capotă. Aceasta este o tactică folosită de traficanți și răpitori, pentru a vă face să ieșiți din vehicul și să reacționați, să luați sticla cu apă aflată acolo.

Dacă ți se întâmplă să găsești o sticlă cu apă pe capota mașinii tale, atunci când te întorci la ea, nu te grăbi să o iei, ci arunc-o de pe capotă. Mai mult, dacă simți că te urmărește cineva și te simți amenințat, nu te grăbi să conduci spre casă, ci mergi într-o altă direcție, la o secție de Poliție sau la un service auto pentru a-ți verifica mașina, ca nu cumva să îți fi pus cineva un GPS cu ajutorul căruia să te urmărească.

Dispozitivele GPS pot fi plasate în partea de jos a mașinii și pot oferi locația în care te afli, ceea ce este periculos. Traficanților nu le pasă câți ani ai, dacă te vor, vor încerca să te prindă. Fii mereu cu băgare de seamă, stai în siguranță”, a spus tânăra, potrivit sursei citate.