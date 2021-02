Ce a mâncat Costi Ioniță la Survivor, în cele 3 săptămâni petrecute în Dominicană. Mulți nu ar fi putut rezista!

Competiția Survivor România le testează concurenților toate abilitățile de a supraviețui în junglă, trecând prin probe grele și îndurând foamea și condițiile aspre de trai. Costi Ioniță a rezistat în Dominicană numai 3 săptămâni, iar la întoarcerea în România, celebrul artist și producător muzical a declarat că nu i s-a părut atât de grea experiența.

Una dintre cele mai mari curiozități ale fanilor Survivor România este legată de mâncarea pe care o consumă concurenții, în Dominicană.

Proaspăt întors în România, Costi Ioniță a vorbit pentru click.ro despre experiența de la Survivor și a dezvăluit ce a mâncat, timp de 3 săptămâni, în cadrul competiției.

„N-am avut probleme mari, pentru că eu sunt sunt vegan, vegetarian și am restricționat doar cantitatea. Mâncam doar cocos și ce mai găseam prin pădure, dar nu mi-a fost greu. Pentru ceilalți este, într-adevăr, un șoc, pentru că sunt obisnuiți să consume produse animale și tot felul de prostii, chipsuri. Eu nu consumam așa ceva. A fost chiar bine pentru mine” a spus Costi Ioniță.

Ce spune Costi Ioniță despre experiența de la Survivor

Costi Ioniță a vorbit și despre cum vede el acum experiența din Dominicană. Artistul a punctat faptul că pentru el, adaptarea nu a fost atât de grea, așa cum s-a întâmplat în cazul altor concurenți și că modul de viață din junglă nu i-a pus probleme mari.

„În junglă îți lipsesc mâncarea și tabieturile, nu te poți spăla cu șampon, săpun, te duci în mare, ceea ce a fost în regulă. Dar Survivor România m-a legat mai mult de natură, m-a făcut să fiu mai conectat cu natura și universul. Atunci când exista timp liber, îmi găseam o fereastră să mă duc să meditez pe malul marii, sub un copăcel. Mie mi-a plăcut acest lucru. Este adevărat că mi-au lipsit persoanele dragi, altfel a fost o experiență benefică pentru mine. Este bine să fii cu tine, să ai anumite restricționări ca organismul să își dea un boost, pentru că nu îi mai dai de mâncare și te poți vindeca de multe lucruri. Eu n-am avut niciun fel de probleme; însă le recomand celor care au idee despre însemnătatea postului și, bineînțeles, a rugăciunii. N-am avut acces la tehnologie, ceea ce a fost foarte bine. Tehnologia te cam prostește, stăm tot timpul într-un ecran mic, cu ochii în el și uităm de frumusețea din jurul nostru. Acolo n-am avut telefon și glumeam, ne jucam, povesteam. Ceea ce a fost minunat, nu am stat fiecare cu ochii în Instagramul lui. Mi-a lipsit muzica, dar am făcut instrumente din ce găseam în junglă” a mai spus artistul.